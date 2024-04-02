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Fed'in ilk adımı Haziran'da atacağı öngörülüyor

ISM verisi endişelendirse de Fed'in ilk adımı Haziran'da atacağı beklentisi sürüyor.

Oluşturma Tarihi 02 Nisan 2024 09:00

Son Güncelleme Tarihi 02 Nisan 2024 09:00

ISM verilerinin ABD'de imalat faaliyetlerinin 2022'den bu yana ilk kez büyümeye işaret etmelerinin ardından, Fed'den bu yıl beklenen faiz indirimi miktarı için tahminler düştü.

Fed'den ilk faiz indiriminin Haziran ayında gelmesi olasılığı kısa süreliğine %50'nin altına geriledi.

Şu sıralarda ise CME FedWatch'a göre 12 Haziran'da Fed'in faizi 25 baz puan düşürerek yüzde 5.00-5.25 aralığına indirmesi olasılığı yüzde 62,1 olarak fiyatlanıyor.

Mart ayına ilişkin ISM imalat raporunun ardından, bu yıl için swap sözleşmelerinde fiyatlanan Fed faiz indirimi miktarı 65 baz puanın altına düştü.

Yatırımcıların ekonomik rakamlara ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD piyasalarının kapalı olduğu Cuma günü yaptığı temkinli yorumlara dayanarak para politikası görünümünü yeniden değerlendirmesi nedeniyle satışlar ISM verilerinin açıklanmasından önce başlamıştı.

AmeriVet Securities'in ABD faizleri ticareti ve stratejisi başkanı Gregory Faranello, ISM raporunun "geçen haftaki anlatıyı beslediğini" ve ekonominin direncinin Fed'in "sabırlı olmasını" sağladığını söyledi. Tahvil piyasası için bu, faizlerin "daha uzun süre yüksek" kalacağı anlamına geliyor.

Brandywine Global Investment Management portföy yöneticisi Jack McIntyre, "Powell ve Waller faizleri düşürmek için aceleleri varmış gibi görünmüyor. Yine de firma, ekonomik verilerin zayıflama potansiyeline bağlı olarak tahvillerde yükseliş eğilimini sürdürüyor" dedi

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