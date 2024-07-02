CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, nisanda 102 milyar 526 milyon dolar oldu.

Oluşturma Tarihi 02 Temmuz 2024 16:15

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisandan önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 5 milyar 70 milyon dolar azalırken, yükümlülükleri 6 milyar 370 milyon dolar arttı. Bu kapsamda, net döviz pozisyonu açığı ise 11 milyar 440 milyon dolar artarak 102 milyar 526 milyon dolara çıktı.

Varlıkların dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları, sırasıyla 4 milyar 324 milyon dolar ve 1 milyar 204 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler, sırasıyla 404 milyon dolar ve 53 milyon dolar arttı. Sonuç olarak varlıklar 5 milyar 70 milyon dolar azalış kaydetti.

Yükümlülük dağılımında ise nisanda marta göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 6 milyar 278 milyon dolar ve 200 milyon dolar artarken, ithalat borçları 108 milyon dolar azaldı, bunlara bağlı olarak yükümlülükler 6 milyar 370 milyon dolar artış gösterdi.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında nisandan bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 4 milyar 387 milyon dolar, uzun vadeli olanlar 1 milyar 891 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 28 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 120 milyon dolar artış kaydetti.

Nisan döneminde kısa vadeli varlıklar 142 milyar 412 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 97 milyar 591 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası, nisanda bir önceki aya göre 9 milyar 833 milyon dolar azalarak 44 milyar 821 milyon dolara indi.

Bu dönemde, kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 36 düzeyinde gerçekleşti.

İlginizi Çekebilir
Citi: Çin bu yıl yüzde 5 büyüme hedefine ulaşabilir Citi: Çin bu yıl yüzde 5 büyüme hedefine ulaşabilir 01 Temmuz 2024 16:18
Fransa ekonomisi seçimden sonra kötü senaryolarla karşı karşıya kalacak Fransa ekonomisi seçimden sonra kötü senaryolarla karşı karşıya kalacak 01 Temmuz 2024 16:08
AB’den Meta’ya kurallara uymama suçlaması AB'den Meta'ya kurallara uymama suçlaması 01 Temmuz 2024 14:13
Emtia piyasasında geçen hafta sert dalgalanmalar görüldü Emtia piyasasında geçen hafta sert dalgalanmalar görüldü 01 Temmuz 2024 11:16
Rusya’da imalat sanayi PMI arttı Rusya'da imalat sanayi PMI arttı 01 Temmuz 2024 11:00
Japonya’da tüketici güveni hafif toparlandı Japonya'da tüketici güveni hafif toparlandı 01 Temmuz 2024 10:11
Almanya’da fiyat beklentilerinde kısmi düşüş yaşandı Almanya'da fiyat beklentilerinde kısmi düşüş yaşandı 01 Temmuz 2024 10:08
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı 01 Temmuz 2024 09:52
Petrol fiyatları jeopolitik gerginlik etkisiyle yükseldi Petrol fiyatları jeopolitik gerginlik etkisiyle yükseldi 01 Temmuz 2024 09:44
Çin’de imalat sektörü aktivitesi daralma seyrini sürdürdü Çin'de imalat sektörü aktivitesi daralma seyrini sürdürdü 30 Haziran 2024 16:42
Merkez bankaları yılın ilk yarısını sınırlı da olsa hareketli geçirdi Merkez bankaları yılın ilk yarısını sınırlı da olsa hareketli geçirdi 30 Haziran 2024 15:42
Küresel piyasalarda gözler ABD’de istihdam verilerinde Küresel piyasalarda gözler ABD'de istihdam verilerinde 29 Haziran 2024 11:36
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.006,17
%0,6169
DOLAR
1.002,87
%0,2874
EURO
1.001,43
%0,1432
BORSA
998,44
%-0,1557
ALTIN
1.127,16
%12,716
DOLAR
1.114,30
%11,4304
EURO
961,95
%-3,8051
BORSA
1.259,37
%25,9372
ALTIN
1.138,17
%13,8172
DOLAR
1.142,39
%14,239
EURO
995,93
%-0,4073
BORSA
1.334,06
%33,406
ALTIN
1.743,92
%74,3919
DOLAR
1.765,30
%76,5301
EURO
1.798,56
%79,8563
BORSA
2.253,85
%125,3854
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler