CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Gazprom'un doğal gaz üretimi yüzde 9 düştü

Gazprom'un doğal gaz üretimi yüzde 9 düştü

Gazprom, 2023'te Avrupa'ya yapılan ihracatın azalması nedeniyle 2022'ye göre yaklaşık yüzde 9 daha az doğal gaz üretti.

Oluşturma Tarihi 26 Ocak 2024 11:39

Son Güncelleme Tarihi 26 Ocak 2024 11:39

Gazprom, Avrupa'ya yapılan ihracatın azalması nedeniyle 2023 yılında 404 milyar metreküp doğal gaz üreterek bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 9 daha az üretim yaptı.

Rusya'nın Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rusya'nın Avrupa ve Çin'e boru hattıyla gaz ihracatının 2023'te 91,4 milyar metreküp olacağını ve bunun 2022'ye göre yaklaşık yüzde 30 düşüş anlamına geldiğini söyledi.

Avrupa'ya gaz ihracatı, Ukrayna'daki çatışmaların başlaması ve Eylül 2022'de Kuzey Akım boru hatlarının zarar görmesinin ardından 2022 ve 2023 yıllarında düşüş gösterdi.

İlginizi Çekebilir
Küresel ham çelik üretimi geçen yıl sabit kaldı Küresel ham çelik üretimi geçen yıl sabit kaldı 25 Ocak 2024 16:40
Rusya’dan gaz ve LNG ihracatını artırma hedefi Rusya'dan gaz ve LNG ihracatını artırma hedefi 25 Ocak 2024 16:22
Morgan Stanley: TCMB 4. çeyreğe kadar faizi sabit tutabilir Morgan Stanley: TCMB 4. çeyreğe kadar faizi sabit tutabilir 25 Ocak 2024 15:45
Merkez Bankası rezervleri açıklandı Merkez Bankası rezervleri açıklandı 25 Ocak 2024 15:05
Yabancılar 145,6 milyon dolarlık hisse senedi aldı Yabancılar 145,6 milyon dolarlık hisse senedi aldı 25 Ocak 2024 14:59
Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! 2024’ün ilk TCMB toplantısı sonrası PPK kararı açıklandı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! 2024'ün ilk TCMB toplantısı sonrası PPK kararı açıklandı 25 Ocak 2024 14:05
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: %11,68 ek zam! Maaş farkı ve kök maaş tablosu değişti: SGK ne kadar emekli maaşı alırım? EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: %11,68 ek zam! Maaş farkı ve kök maaş tablosu değişti: SGK ne kadar emekli maaşı alırım? 25 Ocak 2024 14:43
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 11 trilyon 736 milyar lira oldu Bankacılık sektörünün kredi hacmi 11 trilyon 736 milyar lira oldu 25 Ocak 2024 14:33
Almanya iş dünyasının ekonomiye güveni ocakta da azaldı Almanya iş dünyasının ekonomiye güveni ocakta da azaldı 25 Ocak 2024 13:32
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 25 Ocak 2024 13:11
ASELSAN yeni bir satış sözleşmesine imza attı ASELSAN yeni bir satış sözleşmesine imza attı 25 Ocak 2024 11:35
Yurt içinde gözler Merkez Bankası faiz kararına çevrildi Yurt içinde gözler Merkez Bankası faiz kararına çevrildi 25 Ocak 2024 10:45
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.005,10
%0,5097
BORSA
1.002,79
%0,2793
ALTIN
998,68
%-0,1318
DOLAR
993,96
%-0,6042
EURO
1.026,87
%2,6865
BORSA
1.015,11
%1,5114
ALTIN
1.046,99
%4,6994
DOLAR
1.050,45
%5,0447
EURO
1.124,97
%12,497
BORSA
1.075,32
%7,5316
ALTIN
1.057,22
%5,7223
DOLAR
1.076,92
%7,6923
EURO
1.579,92
%57,9918
BORSA
1.816,71
%81,6714
ALTIN
1.619,89
%61,9888
DOLAR
1.664,14
%66,4138
EURO
BİST En Aktif Hisseler