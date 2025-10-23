Goldman Sachs'tan Tesla için "nötr" tavsiye

CANLI BORSA
ABD merkezli banka Goldman Sachs'tan Tesla için yeni tavsiye geldi. Banka elektrikli otomobil üreticisi Tesla için "nötr" tavsiyesini koruduğunu açıkladı.

Üçüncü çeyrekte kar beklentilerinin altında kalan elektrikli otomobil üreticisi Tesla için ABD merkezli banka Goldman Sachs, yeni beklentisini açıkladı.

Goldman Sachs, elektrikli otomobil üreticisi Tesla için "Nötr" tavsiyesini ve 400 dolarlık hedef fiyatını koruduğunu belirtti.

Raporda, şunlar kaydedildi:

"Üçüncü çeyrekte Tesla'nın geliri beklentileri aşarken, hisse başına karı 0,50 dolar ve otomotiv brüt marjı yüzde 15,4 ile tahminlerin altında kaldı. 6 Kasım'da yapılacak hissedar toplantısı, robotaksi projelerindeki güncellemeler, dördüncü çeyrek teslimat rakamları ve Optimus 3 robotunun tanıtımı öncesinde Tesla hisselerinde kısa vadede oynaklık yaşanabilir."

Öte yandan Tesla, 2025 yılı üçüncü çeyrekte 28,1 milyar dolar gelir elde ederek yüzde 7,17 aşsa da beklentilerin altında kalmıştı. Buna rağmen, Tesla hisseleri piyasa kapanışı sonrası işlemlerde yüzde 0,16 yükselerek 443,31 dolara ulaştı.

