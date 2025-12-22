Beyaz Saray’dan Yüksek Mahkeme’ye 'tarife' uyarısı: Vergi iadesi idari krize neden olur

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin uyguladığı gümrük tarifelerine karşı açılan kritik dava Yüksek Mahkeme gündemindeyken, Beyaz Saray'dan sürece dair dikkat çeken açıklamalar geldi.

Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, mahkemenin yönetim lehine karar vereceğini umduklarını, ancak aksi bir durumda tahsil edilen vergilerin geri ödenmesinin teknik açıdan son derece zor olacağını söyledi.

CBS'in "Face the Nation" programında konuşan Hassett, 1977 tarihli Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın tarifelere yasal zemin sağladığını savundu. Mahkemenin geniş kapsamlı bir iade kararı alma ihtimalinin düşük olduğunu vurgulayan Hassett, sürecin karmaşıklığını şu sözlerle anlattı:

"İade işlemleri, önce ithalatçılara, ardından bu paranın müşterilere dağıtılmasına kadar uzanır. Bu da büyük bir lojistik yük anlamına gelir. Mahkemenin böyle bir dağıtım sürecine gireceğini sanmıyorum."

Bu arada, Fed Başkanlığı için ismi geçen güçlü adaylardan biri olan Hassett'in açıklamaları, olası bir aleyhte karara karşı yönetimin hazırlıklı olduğu şeklinde değerlendiriliyor. Yetkililerin, muhtemel bir olumsuz karar halinde tarifeleri tekrar yürürlüğe sokmak için alternatif senaryolar üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

2.000 DOLARLIK DESTEK ÇEKLERİ

2.000 dolarlık destek çekleri yeniden gündeme geldi. Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, ABD kamuoyunun yakından takip ettiği bu ödemelerle ilgili olumlu açıklamalarda bulundu. Daha önce Başkan Trump tarafından gümrük tarifesi gelirleriyle finanse edilmesi önerilen bu tek seferlik yardımların, artık ekonomideki büyüme ve bütçe açığındaki gerileme sayesinde daha mümkün hale geldiğini belirtti.

Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin şu aşamada temkinli yaklaştığı bu öneriyle ilgili konuşan Hassett, "Yaz aylarında bu miktarda bir ödeme için mali alan olup olmadığından emin değildim. Ancak mevcut koşullarda bu daha olası. Başkan'ın yeni yılda bu teklifi Kongre'ye sunmasını bekliyorum" dedi.

Yüksek yaşam maliyetlerine karşı "can suyu" olarak değerlendirilen bu ödemelerin, yeni yılın başında yasalaştırılması hedefleniyor. Ancak hem Yüksek Mahkeme'nin gümrük tarifelerine ilişkin vereceği karar hem de Kongre'nin bütçe konusundaki çekinceleri, bu planın önündeki en önemli engeller olarak öne çıkıyor.