OECD: Türkiye, Avrupa’da büyüme lideri olacak

Avrupa, pandeminin ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, yüksek enflasyon, sıkı para politikaları, yaşlanan nüfus ve teknolojik dönüşüm sürecinde geride kalmıştı. Ancak 2026 yılıyla birlikte Euro Bölgesi yeni bir döneme adım atıyor.

2025 yılı, küresel ekonomide siyasi belirsizlikler, ticaret savaşları ve faiz politikalarının belirleyici olduğu bir yıl olarak öne çıktı. OECD'nin yayımladığı son projeksiyonlar, Avrupa ülkelerinin önümüzdeki yıllarda farklı büyüme performansları sergileyeceğine işaret ediyor.

TÜRKİYE BÜYÜME SIRALAMASINDA ZİRVEDE

OECD'ye göre 2027 yılında Avrupa'da en hızlı büyüyen ekonomi Türkiye olacak. Türkiye'nin yüzde 4 büyüme ile 27 Avrupa ülkesi arasında en yüksek büyüme oranına ulaşması bekleniyor. İspanya ise büyümesini sürdürecek olsa da hız kaybederek yüzde 1,8 seviyesine gerileyecek. Almanya'nın büyümesinin yüzde 1,5'e yükseleceği tahmin edilirken, Fransa'nın büyüme oranı yüzde 1'de kalacak.

2025'TE SÜRPRİZ ÇIKIŞ: İRLANDA

OECD Ekonomik Görünüm Raporu'na göre, 2025 sonunda AB içinde en güçlü büyümeyi yüzde 10,2 ile İrlanda gerçekleştirecek. Bu artışta, ABD'nin ilaç ithalatına uygulamayı planladığı yüksek tarifeler öncesi ihracatın hızlandırılması etkili olacak. Öte yandan, çok uluslu şirketlerin kârlarını İrlanda'da kaydetmesi de ülkenin büyüme verilerini yukarı taşıyor.

Türkiye'nin 2025 yılında da yüzde 3,6 büyüme ile İrlanda'nın ardından ikinci sırada yer alması öngörülüyor. Polonya'nın ise yüzde 3,3 büyümeyle dikkat çeken ülkelerden biri olması bekleniyor.

Listenin en alt sırasında Finlandiya bulunuyor. Tüketici güvenindeki zayıflık ve konut sektöründeki daralma nedeniyle, Finlandiya'nın 2025'te büyüme gösteremeyeceği tahmin ediliyor.

OECD'nin tahminlerine göre, euro bölgesinde reel GSYH büyümesi 2025'te yüzde 1,3'ten 2026'da yüzde 1,2'ye gerileyecek, 2027'de ise yeniden yüzde 1,4 seviyesine çıkacak. Ticarette artan gerilimlerin, iyileşen finansal koşullar, AB'nin Toparlanma ve Dayanıklılık Fonu (RRF) kapsamındaki yatırımları ve güçlü iş gücü piyasalarıyla dengeleneceği belirtiliyor.

2026'NIN ÖNE ÇIKAN ÜÇLÜSÜ: TÜRKİYE, POLONYA VE LİTVANYA

Avrupa'daki 27 ülke arasında büyümenin 2026'da yüzde 0,6 ile 3,4 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye ve Polonya yüzde 3,4 büyüme ile listenin başında yer alırken, Litvanya yüzde 3,1 ile onları takip edecek. Bu üç ülkenin, küresel ortalama büyüme tahmini olan yüzde 2,9'un üzerine çıkabilen tek ülkeler olacağı öngörülüyor.

İTALYA VE AVUSTURYA SINIFTA KALIYOR

2026'da en düşük büyüme performansı yüzde 0,6 ile İtalya'da bekleniyor. Avusturya ve Finlandiya da yüzde 1'in altında büyüme gösterecek ülkeler arasında yer alacak.

İSPANYA, BÜYÜK EKONOMİLER ARASINDA ÖNE ÇIKIYOR

İspanya'nın 2026'da yüzde 2,2 ile Avrupa'nın en büyük beş ekonomisi içinde en yüksek büyümeyi gerçekleştirmesi bekleniyor. İstihdamdaki artış, reel ücretlerdeki yükselme ve AB destekli yatırımlar büyümeyi destekliyor. Ülkenin ABD tarifelerinden sınırlı etkilenmesi de avantaj sağlıyor.

FİNLANDİYA KADEMELİ OLARAK TOPARLANIYOR

2025'te daralan Finlandiya ekonomisinin, 2026'da yüzde 0,9 ve 2027'de yüzde 1,7 büyümesi bekleniyor. Bu toparlanmada düşen faiz oranları, dengelenen konut sektörü ve artan savunma harcamaları etkili olacak. Ancak ABD tarifeleri ve küresel belirsizlikler, risk unsuru olmaya devam ediyor.