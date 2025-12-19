CANLI BORSA
Akkuyu, Açık Kapı Günü etkinliğine ev sahipliğini yapacak

Akkuyu Nükleer A.Ş., her yıl geleneksel olarak düzenlenen Açık Kapı Günü etkinliğine hazırlanıyor. Çevrimiçi olarak düzenlenecek etkinliği izleyecek olanlar, Rosatom tarafından inşa edilen, Akkuyu NGS'yi ziyaret edebilecek.

DHA

Oluşturma Tarihi 19 Aralık 2025 13:30

Son Güncelleme Tarihi 19 Aralık 2025 13:31

Açık Kapı Günü'nde Rusya'daki teknik üniversitelerde uzmanlık eğitimi alan ve işletmedeki nükleer santrallerde stajlarını tamamlayan Türk mühendisler yer alacak. Genç Türk mühendisler, izleyicilere birinci güç ünitesinin ana unsurları hakkında bilgi verecek.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Teknik Direktörü Andrei Zhukov da etkinlik kapsamında Akkuyu NGS projesinde gelinen noktayı aktaracak. İzleyiciler, Akkuyu NGS'nin Türk mühendisleri eşliğinde nükleer santralin kalbi olan reaktör binası merkez salonuna, uzmanların ünitenin tüm sistemlerini yönettiği 1'inci ünite kontrol odasına, ısı enerjisinin elektriğe dönüştüğü türbin binasına ve elektriğin Türkiye'nin enerji sistemine aktarılacağı ana şalt binasına konuk olacak. Mühendisler, Akkuyu NGS'nin güvenlik sistemleri, otomasyon kontrol sistemleri ve enerjinin reaktör tesisinden şalt sahasına kadar olan yolculuğu hakkında bilgi verecek.

Açık Kapı Günü 2025 çevrimiçi turu, 24 Aralık'ta saat 12:00'de Akkuyu Nükleer A.Ş. içeriklerinin yayınlandığı YouTube kanalında Türkçe, Rusça ve İngilizce dillerinde izlenebilecek.

