Fitch’ten petrol fiyatlarına ilişkin kritik açıklama: Büyük artış beklenmiyor

Fitch Ratings, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının petrol fiyatlarını yükselttiğini ancak bu durumun geçici olduğunu belirtti. Küresel arz fazlası nedeniyle fiyat artışları sınırlı kalacak, Brent petrolün 2026 ortalaması varil başına 63 dolar olacak.

Oluşturma Tarihi 05 Mart 2026 10:24

Fitch Ratings, İran'a yönelik saldırıların ardından Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasının petrol fiyatlarındaki yükselişin başlıca nedeni olduğunu ancak boğazın ekonomik açıdan kritik önemi nedeniyle bu durumun muhtemelen geçici olacağını açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, küresel petrol piyasasında devam eden arz fazlasının fiyat artışlarını sınırlayacağını ve İran petrol arzındaki olası kesintilerin etkisinin de sınırlı kalacağını belirtti. Fitch, 2026 yılı için Brent petrolün varil başına ortalama 63 dolar olacağını öngörerek, önemli bir yükseliş beklenmediğini vurguladı.

