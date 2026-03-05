CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsalarında toparlanma eğilimi öne çıkıyor

Asya borsalarında toparlanma eğilimi öne çıkıyor

Asya borsaları, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimlere karşın, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin yeniden başlayabileceğine yönelik iyimserlikle pozitif seyrederken, bölge endekslerinde toparlanma eğilimi dikkati çekiyor.

AA

Oluşturma Tarihi 05 Mart 2026 10:14

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri sürerken pay piyasalarında beklenenden iyi gelen ekonomik veriler, ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik iyimser mesajları ve yatırımcıların düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmesiyle küresel risk iştahında toparlanma görülüyor.

Bu süreçte Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin haber akışı yakından takip edilmeye devam ederken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün, Basra Körfezi'nde petrol sevkiyatının sürmesini amaçlayan bir dizi önlemin hayata geçirileceğini dile getirdi.

Bessent, ihtiyaç duyulması halinde ABD Donanması'nın, petrol tankerlerinin güvenli geçişini sağlamak üzere aktif görev alacağını aktardı.

BÖLGE ENDEKSLERİ KAYIPLARINI KISMEN TELAFİ EDİYOR

Asya tarafında hafta başından beri etkili olan satış baskısı yeni işlem gününde yerini toparlanma eğilimine bıraktı. Sert satışların etkili olduğu piyasalarda, küresel risk iştahındaki toparlanmaların etkisiyle genele yayılan alıcılı seyir öne çıkıyor.

Dün yüzde 12'yi aşan kayıplarla bölgedeki düşüşe öncülük eden Güney Kore'de Kospi endeksi yeni işlem gününde, bu haftadaki kayıplarının bir kısmını telafi ederek yüzde 9,6 kazançla işlem gördü. Diğer bölge endeksleri de hafta başından bu yana olan kayıplarını kısmen telafi etti.

Güney Kore'deki yükselişe teknoloji hisseleri öncülük ederken, yarı iletken ekipman üreticisi Hanmi Semicon'un hisseleri yüzde 21,6, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 11,6 ve SK Hynix'in hisseleri yüzde 11,3 yükselişle işlem gördü.

Japonya tarafında finans sektöründe yükselişler dikkati çekerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksinde enerji ve taşımacılık, Çin'de Şanghay bileşik endeksinde ise teknoloji ve elektronik hisselerindeki yükseliş endekslerin pozitif seyrinde etkili oldu.

ENERJİ TEDARİKİNE YÖNELİK İYİMSER MESAJLAR RİSK ALGISINI AZALTTI

Bölge genelinde enerji tedarikine yönelik sorunlar temel gündem maddesi olmaya devam ederken, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışını gerekirse donanma desteğiyle sağlayabileceğini duyurması bölge ekonomilerinde endişeleri baskıladı.

Ayrıca, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın talep etmeleri halinde Çin ve Hindistan'a petrol sevkiyatını artırmaya hazır olduklarını açıklaması bölgedeki enerji tedariki endişelerini azalttı.

Bölge basınındaki haber akışına göre Çin'in, şirketlerden rafine yakıt ihracatı için yeni sözleşmeler imzalamayı askıya almalarını ve halihazırda taahhüt edilmiş sevkiyatları iptal etmeye çalışmalarını istediği aktarıldı. Söz konusu haber akışı Çin tarafında enerji talebinin dengelenebileceğine yönelik beklentileri destekledi.

Politik tarafta ise Çin'de danışma meclisi işlevi gören Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın (ÇHSDK) 14. döneminin 4. yıllık genel kurul toplantısının açılışı dün yapıldı. Meclis, yıllık genel kurul toplantısını yasama organı niteliğindeki Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) ile aynı günlerde yapıyor.

Ülkede o yılın siyasi ve ekonomik önceliklerini belirleyen eş zamanlı genel kurul toplantıları, "Lianghui" (İki Oturum) olarak anılırken, oturumlardan ekonomik gidişata ilişkin gelecek haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 9,6 yükselişle 5.583,9 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7 artışla 55.177 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 4.101 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,2 primle 25.290 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,4 kazançla 79.400 puan seviyesinde bulunuyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Aramco’nun Ras Tanura rafinerisi tekrar İHA saldırısına uğradı Aramco’nun Ras Tanura rafinerisi tekrar İHA saldırısına uğradı 04 Mart 2026 14:20
Euro Bölgesi’nde işsizlik Ocak’ta tarihi düşüş gösterdi Euro Bölgesi’nde işsizlik Ocak’ta tarihi düşüş gösterdi 04 Mart 2026 14:14
Avro Bölgesi’nde üretici fiyatları arttı Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları arttı 04 Mart 2026 14:05
Avrupa Merkez Bankası: Yapay zeka istihdamı henüz sarsmadı Avrupa Merkez Bankası: Yapay zeka istihdamı henüz sarsmadı 04 Mart 2026 13:53
Bitcoin ve Ethereum gerilime rağmen yükselişini sürdürüyor Bitcoin ve Ethereum gerilime rağmen yükselişini sürdürüyor 04 Mart 2026 13:49
Kremlin açıkladı: Ukrayna’dan Macaristan ve Slovakya’ya petrol şantajı Kremlin açıkladı: Ukrayna'dan Macaristan ve Slovakya'ya petrol şantajı 04 Mart 2026 13:33
Euro Bölgesi Bileşik PMI Şubat’ta 3 ayın zirvesine ulaştı Euro Bölgesi Bileşik PMI Şubat’ta 3 ayın zirvesine ulaştı 04 Mart 2026 13:26
Almanya’da otomotiv sektörünün ekonomiye güveni arttı Almanya'da otomotiv sektörünün ekonomiye güveni arttı 04 Mart 2026 13:23
Rusya: Çin ve Hindistan’a petrol sevkiyatını artırmaya hazırız Rusya: Çin ve Hindistan'a petrol sevkiyatını artırmaya hazırız 04 Mart 2026 13:22
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 04 Mart 2026 13:18
Hürmüz Boğazı kapatıldı: Almanya’da dizel fiyatları 2 avronun üzerine çıktı! Hürmüz Boğazı kapatıldı: Almanya’da dizel fiyatları 2 avronun üzerine çıktı! 04 Mart 2026 13:14
Fitch Ratings: Çin’in mali toparlanması 2026’da yavaş ve kademeli olacak Fitch Ratings: Çin’in mali toparlanması 2026’da yavaş ve kademeli olacak 04 Mart 2026 13:07
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.943,1900 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 12943,19 Yüksek 12943,19
Açılış
43,9987 Değişim 0,0454 Son veri saati:
Düşük 43,9513 Yüksek 43,9967
Açılış
51,2015 Değişim 0,2804 Son veri saati:
Düşük 51,0982 Yüksek 51,3786
Açılış
7.305,9780 Değişim 106,143 Son veri saati:
Düşük 7242,291 Yüksek 7348,434
Açılış
118,0165 Değişim 7,1342 Son veri saati:
Düşük 113,9514 Yüksek 121,0856
Açılış
BİST En Aktif Hisseler