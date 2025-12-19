Almanya'da tüketici güveni geriledi, tasarruf eğilimi arttı

Alman pazar araştırma şirketi GfK ile Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından hazırlanan gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçları açıklandı.

Buna göre, aralık için eksi 23,4 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, ocak ayı için 3,5 puan düşüşle eksi 26,9 puana indi. Böylece endeks Nisan 2024'ten beri en düşük seviyesine geriledi.

Buna karşın beklenti, endeksin eksi 23,2 olması yönündeydi.

Tüketici güvenindeki düşüş, gelir beklentilerinin azalması ve insanların tasarruf eğiliminin keskin bir şekilde artmasından kaynaklandı.

Tasarruf eğilimi, Haziran 2008 küresel finans krizinden bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Tasarruf barometresi de 5 puan artışla 18,7'ye yükseldi.

Almanlar, gelecekteki mali durumlarına ilişkin beklentilerini art arda üçüncü ay düşürdü. Gelir beklentisi bir önceki aya göre 6,8 puan düşerek eksi 6,9 puana indi.

GfK uzmanları, bunun nedeni olarak tüketicilerin algıladığı satın alma gücünün düşmesi ve artan işsizliği işaret etti.

NIM Tüketici Araştırmacıları Bölümü Başkanı Rolf Bürkl, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Bu ay dikkati çeken şey, tasarruf etme isteğinin küresel finansal krizden bu yana en yüksek seviyesine çıkmış olması. Haziran 2008'de 21,4 puana çıkmıştı. Enflasyon korkularının artması ve emekli maaşlarının geleceği hakkındaki tartışmaların yeniden belirsizliği geri getirmiş olması, tasarruf göstergesinin 17 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasında kesinlikle etkili oldu." ifadelerini kullandı.

Bürkl, "Bu, bu yılki Noel sezonunun son hamlesi için olumlu bir haber değil ve 2026 Tüketici Güveni için yanlış bir başlangıç olarak da görülebilir." dedi.