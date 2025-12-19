CANLI BORSA
Rusya Merkez Bankası'ndan politika faizinde üst üste 5. indirim

Rusya Merkez Bankası (CB), politika faizini beklentilere paralel olarak yıllık yüzde 16,5 seviyesinden yüzde 16’ya düşürdü.

Oluşturma Tarihi 19 Aralık 2025 14:05

Son Güncelleme Tarihi 19 Aralık 2025 14:25

Rusya Merkez Bankası, bu cuma günü yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından beklendiği üzere üst üste beşinci kez beklentilere paralel olarak politika faizini indirdi. Rusya Merkez Bankası Yönetim Kurulu 50 baz puan indirimle politika faizini yıllık yüzde 16 seviyesine çekti.

ENFLASYON HEDEF BELLİ OLDU

Ekonominin dengeli bir büyüme trendine girmeye devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, "Kredi büyümesindeki yüksek hareketlilik ise devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Enflasyonu 2026 yılı hedefine yönlendirebilmek için gerekli olan sıkı para politikasının sürdürüleceği belirtilen açıklamada, "Bu, uzun süreli sıkı para politikası anlamına gelmektedir. Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 50 baz puan düşürerek yüzde 16'ya indirmeye karar verdi." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, enflasyonun gelecek yıl yüzde 4 ila 5 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Temel faiz oranına ilişkin diğer kararların, enflasyondaki yavaşlamanın sürdürülebilirliğine ve beklentilerin dinamiklerine bağlı olarak alınacağının bildirildiği açıklamada, yıllık enflasyonun 2025 sonu itibarıyla yüzde 6'nın altına gerilemesinin beklendiği ifade edildi.

YILLIK ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 4

Rusya Merkez Bankası, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından hemen sonra politika faizini yüzde 20'ye çıkarmıştı. Politika faizi 2023 sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar yüzde 16'da tutulmuş, 2024'te art arda 4 faiz artışı yapılmıştı.

Banka, 6 Haziran'da yaptığı toplantıda, Eylül 2022'den bu yana ilk defa politika faizini düşürerek yüzde 21'den 20'ye, ardından temmuzda 18'e, eylülde 17'ye ve ekimde yüzde 16,5'e indirmişti.

Banka, yaklaşık yüzde 6 seviyesinde olan yıllık enflasyonu yüzde 4'e düşürmeyi hedefliyor.

