Çin Merkez Bankası faizleri sabit tuttu

Çin Merkez Bankası (PBOC), zayıf ekonomik göstergeler ve emlak sektöründeki kalıcı durgunluğa rağmen kredi faiz oranlarında değişikliğe gitmeyerek mevcut seviyeleri koruma kararı aldı.

22 Aralık 2025

Çin Merkez Bankası (PBOC), ekonomik yavaşlama sinyallerine ve emlak sektöründeki süregelen durgunluğa karşın, kredi faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmadı.

Pazartesi günü yapılan duyuruda, bir yıllık kredi ana faiz oranının yüzde 3, beş yıllık oranın ise yüzde 3,5 seviyesinde sabit tutulduğu belirtildi. Böylece banka, üst üste yedinci kez faizleri sabit bırakmış oldu.

Bir yıllık oran, yeni verilen kredilerde referans olarak kullanılırken, beş yıllık oran konut kredileri için belirleyici rol oynuyor.

Karar, kasım ayında açıklanan ve beklentilerin altında kalan ekonomik verilerin ardından geldi. Perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca yüzde 1,3 artarken, ekonomistlerin yüzde 2,8'lik beklentisinin gerisinde kaldı. Bu oran, bir önceki ayın yüzde 2,9'luk artışına göre de yavaşlamaya işaret etti.

Sanayi üretimi kasımda yıllık bazda yüzde 4,8 artarak yüzde 5'lik beklentinin altında kaldı. Bu, Ağustos 2024'ten beri en düşük büyüme oranı oldu.

Emlak piyasasındaki durgunluk da devam ediyor. Ocak–kasım döneminde sabit sermaye yatırımları yıllık bazda yüzde 2,6 küçüldü. Yeni konut fiyatları Pekin, Guangzhou ve Shenzhen gibi büyük şehirlerde yüzde 1,2; ikinci el konut fiyatları ise yüzde 5,8 oranında düştü.

