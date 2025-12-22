İngiltere'de işgücü piyasası gerilemeyi sürdürüyor

Kasım ayında online iş ilanları, son 12 aylık dönemde yüzde 15,2 oranında düştü. Bu, 2025 yılında şimdiye kadarki en büyük düşüş oldu. İlanlar ayrıca Ekim ayına göre yüzde 6,4 azaldı ve bu, üst üste beşinci düşüşü temsil ediyor.

İngiliz işverenler, Maliye Bakanı Rachel Reeves'in geçen yıl ilk bütçesinde Nisan ayında daha yüksek sosyal güvenlik katkı paylarının getirilmesinin ardından işe alım konusunda daha temkinli hale geldi.

Kasım ayı sonlarında ikinci bütçesinde olası daha fazla vergi artışına ilişkin endişeler de iş piyasasını etkiledi ve İngiltere'nin işsizlik oranının Ekim ayına kadar olan üç aylık dönemde yüzde 5,1'e yükselmesine katkıda bulundu. Bu oran 2021'den bu yana en yüksek seviye oldu.

Ancak Adzuna, ilan edilen maaşların bir önceki yıla göre yüzde 7,7 oranında arttığını, bilişim teknolojileri alanında büyük artışlar yaşandığını ve yalnızca iki sektörde ücretlerde düşüş görüldüğünü belirtti. Bir ay önceki artış oranı yüzde 7,3'tü.

İngiltere Merkez Bankası geçen hafta ekonominin zayıflamasının ardından faiz oranlarını düşürdü ancak enflasyon konusundaki endişelerinin devam ettiğini gösterdi.