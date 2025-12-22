CANLI BORSA
Trump’ın Venezuela kararı petrol piyasasını harekete geçirdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya yönelik adımları, 8 milyar dolarlık petrol ticaretini riske atarken, bu gelişme nedeniyle birçok tanker rotasını değiştirmek zorunda kalıyor.

Oluşturma Tarihi 22 Aralık 2025 07:33

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya yönelik askeri baskıyı artırması, küresel petrol piyasasında önemli bir belirsizlik yarattı. Tankerler rotalarını değiştirirken, bazı gemilerin Asya'ya yönelmek yerine limanlarda beklediği ve Venezuela ham petrolüne uygulanan fiyat indirimlerinin daha da derinleştiği bildiriliyor.

Bu gelişmelerin, depolama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA'nın bazı kuyuları geçici olarak kapatmasına yol açabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, Trump'ın bu adımlarının yaklaşık 8 milyar dolarlık bir petrol pazarını riske attığını belirtiyor.

Süreç, geçtiğimiz hafta bir petrol tankerine el konulmasıyla başladı. Trump daha sonra Venezuela'ya ait tanker trafiğine abluka uygulanabileceğini dile getirerek, ülkenin "ABD'den çaldığı petrol, toprak ve varlıkları" iade etmesi gerektiğini savundu.

Trump, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise Venezuela açıklarında ABD askeri varlığının artırılacağını duyurarak, bunun Caracas yönetimi için "benzeri görülmemiş bir şok" yaratacağını ifade etti.

