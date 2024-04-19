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Hindistan Hava Yolları İsrail uçuşlarını askıya aldı

Hindistan Hava Yolları (Air India), İsrail'in Tel Aviv kentine uçuşlarını 30 Nisan'a kadar askıya aldı.

Oluşturma Tarihi 19 Nisan 2024 16:37

Son Güncelleme Tarihi 19 Nisan 2024 16:37

Hindistan Hava Yolları (Air India), İsrail-İran geriliminde yaşanan son gelişmelerin ardından İsrail'in Tel Aviv kentine gidiş-geliş uçuşlarını 30 Nisan'a kadar askıya aldığını duyurdu.

Hindistan Hava Yolları, İsrail'in İran'a misilleme yaptığı yönündeki haberlerin ardından, Tel Aviv'e yapılan uçuşlara yönelik X sosyal medya platformu üzerinden paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Orta Doğu'daki durum göz önüne alındığında Tel Aviv'e gidiş ve geliş uçuşlarımız 30 Nisan 2024'e kadar askıya alınacak. Bölgedeki durumu takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Belirtilen süre zarfında Tel Aviv bileti olan yolculara uçuşlarını yeniden planlama veya iptal seçeneklerinin sunulacağı belirtilen paylaşımda, Hindistan Hava Yolları için önceliğin yolcu güvenliği olduğuna işaret edildi.

İRAN'DAKİ PATLAMA SESLERİ

Bu arada, İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda sabah saatlerinde patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.

İran'ın İsfahan ve Tebriz şehirlerinde duyulan patlama sesleri sonrası İran medyası, seslerin hava savunma sisteminin devreye girmesi ve 3 mini insansız hava aracının (İHA) imha edilmesi nedeniyle duyulduğunu yazmıştı.

İsfahan'daki patlama seslerinin ardından Tahran, İsfahan ve Şiraz ile İran'ın bazı bölgelerindeki uçuşların askıya alındığı bildirilmişti.

Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerinde İsrail'in İran topraklarına yönelik saldırı düzenlediğini yazmıştı.

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