IMF Başkanı Georgieva'dan Çin mesajı

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda CNBC'ye konuşan IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Çin'in hem kısa vadeli hem de uzun vadeli zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Kısa vadede, Çin'in emlak sektörünün hala düzeltilmeye ihtiyacı olduğunu ve yerel yönetim borçlarının yüksek seviyede olduğunu belirten Georgieva, daha uzun vadede ise demografik değişikliklere ve güven kaybına dikkat çekti.

Georgieva, "Nihayetinde Çin'in ihtiyacı olan şey, ekonomiyi açmaya devam etmek, büyüme modelini daha çok iç tüketime yönelik olarak dengelemek, yani insanlarda daha fazla güven yaratmak için yapısal reformlardır. Böylece insanlar tasarruf etmez, daha fazla harcarlar. Tüm bunlar Çin'in, reformların yokluğunda büyüme oranlarında yüzde 4'ün altına inen oldukça önemli bir düşüş olacağını tahmin ettiğimiz durumla başa çıkmasına yardımcı olacaktır" dedi.