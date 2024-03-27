CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem IMF Başkanı'ndan ABD’ye serbest ticaret mesajı

IMF Başkanı'ndan ABD’ye serbest ticaret mesajı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, bugün başkent Beijing’de ABD’ye serbest ticaret mesajı verdi.

Oluşturma Tarihi 27 Mart 2024 15:09

Son Güncelleme Tarihi 27 Mart 2024 15:09

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, bugün başkent Beijing'de Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile bir araya geldi. Görüşmede, dünya ve Çin ekonomisinin durumu, serbest ticaretin desteklenmesi ve çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesi gibi önemli konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla Çin'in aldığı etkili önlemleri takdirle karşıladıklarını ifade etti. Serbest ve açık ticareti savunan IMF'nin, ekonomik sorunların siyasileşmesine karşı olduğunu belirten Georgieva, Çin ile olan çok taraflı iş birliğini daha da güçlendirerek açık ve kapsayıcı bir küresel ekonomi oluşturma yönünde çaba göstereceklerini söyledi.

Bakan Wang, 2023 yılında yüzde 5,2 oranında büyüme kaydederek dünyanın önde gelen ekonomileri arasında yer alan Çin'in, küresel ekonomik büyümeye önemli katkılarda bulunduğunu belirtti. Wang, Çin'in dışa açılmanın boyutunu sürekli olarak genişleteceğini ve çok taraflı ticaret mekanizmasını güçlü bir şekilde destekleyeceğini vurguladı.

İlginizi Çekebilir
SWIFT dijital para birimlerini mevcut finansal sisteme bağlayacak SWIFT dijital para birimlerini mevcut finansal sisteme bağlayacak 27 Mart 2024 09:12
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 27 Mart 2024 09:12
Fed’in geçen yılki faaliyet zararı 114,3 milyar dolar Fed'in geçen yılki faaliyet zararı 114,3 milyar dolar 27 Mart 2024 09:03
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 27 Mart 2024 10:00
Visa ve Mastercard anlaşmaya vardı Visa ve Mastercard anlaşmaya vardı 27 Mart 2024 09:02
Çin ABD’yi DTÖ’ye şikayet etti Çin ABD'yi DTÖ'ye şikayet etti 27 Mart 2024 09:00
Yen 1990’dan bu yana en düşük seviyeyi gördü Yen 1990'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü 27 Mart 2024 08:59
S&P, Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti S&P, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti 27 Mart 2024 08:57
BOJ üyesi Tamura: Yavaş ve istikrarlı ilerlememiz gerekli BOJ üyesi Tamura: Yavaş ve istikrarlı ilerlememiz gerekli 27 Mart 2024 08:57
ABD’den KuCoin’e kara para aklama suçlaması ABD'den KuCoin'e kara para aklama suçlaması 27 Mart 2024 08:53
API petrol stoklarında yılın en yüksek haftalık artışı görüldü API petrol stoklarında yılın en yüksek haftalık artışı görüldü 27 Mart 2024 08:50
ABD’de konut fiyatları ocakta yükseldi ABD'de konut fiyatları ocakta yükseldi 26 Mart 2024 17:10
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.008,44
%0,8444
ALTIN
1.003,08
%0,3078
DOLAR
1.001,42
%0,142
EURO
1.000,89
%0,0888
BORSA
1.171,00
%17,0995
ALTIN
1.126,12
%12,6123
DOLAR
1.125,48
%12,5479
EURO
987,16
%-1,2842
BORSA
1.240,44
%24,0441
ALTIN
1.137,13
%13,7125
DOLAR
1.153,85
%15,3846
EURO
944,41
%-5,5595
BORSA
2.095,69
%109,5688
ALTIN
1.742,32
%74,2315
DOLAR
1.783,01
%78,3005
EURO
1.751,84
%75,1835
BORSA
BİST En Aktif Hisseler