Londra finans dünyasının yöneticilerinin geleneksel Mansion House akşam yemeğinde konuşan İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, "Güçlü bir para bizim birinci odak noktamız" ifadelerini kullandı.

Hunt, "Hükümet ve BoE birlikte çalışarak, ısrarcı enflasyon ile başa çıkmak ve onu yüzde 2 hedefine geri getirmek için gerektiği sürece ne gerekiyorsa yapacaklar" dedi.

Maliye Bakanı, kar marjlarını korumak konusunda ısrarcı şirketleri de uyardı ve "Eğer enflasyonu besliyor ise kar majlarında toparlanmadan hiç kimse fayda sağlayamaz" dedi.