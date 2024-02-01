BoE Başkanı: Henüz faizleri indirebileceğimiz bir noktada değiliz

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, BoE'nin politika faiz kararının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Andrew Bailey, Banka'nın, enflasyonun hedeflenen yüzde 2 seviyesine düşürüleceğinden ve bu seviyede sürdürülebilir şekilde kalacağından emin olmak için daha fazla kanıta ihtiyacı olduğunu söyledi.

BoE Başkanı Bailey, "Fiyat istikrarı sağlıklı ekonominin temelidir ve enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine çekmeliyiz, bunu da yapacağız." dedi.

"İŞLER DOĞRU YOLDA İLERLİYOR"

Enflasyonda düşüşün son derece olumlu bir haber olduğunu, geçen yılki seviyelerine göre enflasyonun 2023 Aralık'ta yüzde 4 seviyesine kadar gerilediğini hatırlatan Bailey, "İşler doğru yolda ilerliyor." ifadesini kullandı.

İngiltere Merkez Bankasının olası faiz kararının, oluşacak verilere bağlı olacağının altını çizen Bailey, şöyle konuştu:

"Henüz faizleri indirebileceğimiz bir noktada değiliz. Asıl konu, para politikasını ne kadar süreyle kısıtlayıcı tutacağımız ancak Banka'nın bir sonraki adımının ne olacağı ve gelecek toplantıda ne karar alacağı konusunda spekülasyon yapmak istemiyoruz. Sıkı para politikası duruşumuzu gereğinden uzun da sürdürmeyeceğiz. Faizi indirmek için enflasyonun yüzde 2'ye geldiğini görmemize gerek yok ancak gidişatın o yönde olduğundan emin olmamız için daha fazla kanıta ihtiyacımız var. "

BoE, politika faizini beklentiler doğrultusunda 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bıraktı.

BoE'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu toplantısında, üyelerin 6'ya 3 olmak üzere politika faizinin yüzde 5,25'te sabit kalması yönünde oy kullandığı belirtildi.