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İngiltere'de enflasyon riskleri azaldı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi üyesi Swati Dhingra, İngiltere'de enflasyon risklerinin azaldığını ifade etti.

Oluşturma Tarihi 25 Kasım 2024 15:32

Son Güncelleme Tarihi 25 Kasım 2024 15:37

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi üyesi Swati Dhingra, İngiltere'de enflasyon risklerini düştüğünü ifade ederek ülkenin artık güçlü fiyat artışıyla diğer büyük ekonomiler arasında öne çıkmadığını açıkladı.

ORTA SIRALARDA YER ALMAYA BAŞLADIK

Para Politikası Komitesi'ndef aiz indirimlerinin en güçlü savunucusu olan Dhingra, enflasyonun hızla düştüğünü ve 2022'de yükseldikten sonra ancak kademeli olarak düşebileceği yönündeki korkuları ortadan kaldırdığını vurguladı. Ayrıca hizmet sektöründe üretici fiyat enflasyonundaki düşüşün son dönemde yavaşlamasının düzensiz bileşenlerden kaynaklandığını belirtti.

King's Business School tarafından düzenlenen bir konferanstaki panelde konuşan Dhingra, "Gelişmiş ekonomilerin çoğuna kıyasla orta sıralarda yer almaya başladık" dedi.

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