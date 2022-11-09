İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, bölgesel ve küresel güvenlik meselelerini görüştü.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, Rus mevkidaşı Patruşev ile başkent Tahran'da bir araya geldi.

İki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının yanı sıra küresel ve bölgesel güvenlik meselelerinin ele alındığı görüşmede Şemhani, mevcut bölgesel ve küresel sorunların aşılması için diyalog ve uluslararası iş birliğinin önemli olduğunu söyledi.

Şemhani, İran ve Rusya'ya yönelik ABD tarafından uygulanan yaptırımlara ve etkilerine işaret ederek, "Ekonomik alanda özellikle komşu ülkelerle ikili ve bölgesel iş birliğini genişletmek ülkemizin stratejik önceliklerinden biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şemhani, "İran, Rusya ile Ukrayna arasında diyaloğa dayalı ateşkes ve barışa yol açacak her türlü girişimi desteklemekte ve savaşın sona erdirilmesinde rol oynamaya hazır." ifadelerini kullandı.

"BATI İSTİHBARATININ MÜDAHALELERİNE KARŞI BİLGİ GÜVENLİĞİ KONUSU ELE ALINDI"

Rusya Güvenlik Konseyinin basın servisinden yapılan açıklamada ise Tahran'da Rusya ile İran arasında güvenlik konusunda istişarelerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu istişareleri, iki ülkenin bakanlıklar ve kurumlar temsilcilerinin katılımıyla Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Görüşmede, iki ülkenin güvenlik alanındaki iş birliğinin ele alındığı aktarılan açıklamada, "Ayrıca, Batılı istihbarat servislerinin her iki ülkenin iç işlerine müdahalesine karşı alınan önlemler ve bilgi güvenliği konusu da ele alındı." ifadeleri kullanıldı

Açıklamada ayrıca Rus ve İranlı temsilcilerinin, Ukrayna ve Orta Doğu'daki durum dahil uluslararası meseleler konusunda görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.