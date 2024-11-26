İranli yetkiliden petrol açıklaması: OPEC'in petrol arzını canlandırmak için çok az alanı var"

İran OPEC Yöneticisi Afshin Javan ülkesinin devlet televizyonunda OPEC üretim kesintileri ve arz beklentileri hakkında konuştu. Javan, kısıtlamalar hakkında fiyatları destekleyen stratejinin, özellikle ABD tarafında, grup dışında daha yüksek arzı etkili bir şekilde teşvik ettiğini söyleyerek "Bu, OPEC+'nın kısıtlamalarını hafifletmek için sınırlı bir manevra alanı bırakacaktır." dedi.

İKİ ÜLKE AYRILABİLİR

OPEC politikasını alışılmadık şekilde eleştiren makale, üreticilerin durdurulan arzı canlandırma planları hakkında karar vermek üzere bir araya gelmesinden birkaç gün önce geldi. Javan ayrıca Gabon ve Kongo da dahil olmak üzere bazı daha küçük Afrika üyelerinin üyelik ücretlerini ödeyemedikleri için örgütten ayrılabileceklerini yazdı.

AŞIRI ARZA YOL AÇABİLİR

Suudi Arabistan ve Rusya liderliğindeki üye olmayan ülkeler gibi OPEC ülkelerinin bir ittifakı olan OPEC+, 2022'den beri durdurulan üretimi canlandırmaya çalışıyor, ancak düşen ham petrol fiyatları nedeniyle yeniden başlatmayı ertelemek zorunda kaldı. Javan, OPEC+ tarafından planlanan arz artışlarının "2025'te aşırı arza yol açması muhtemel" uyarısında bulundu.