Fed'in 8 Eylül'de yapılan iskonto faizi toplantısının bugün açıklanan tutanakları Minneapolis Fed'in 100 baz puanlık bir artırım yönünde oy kullandığını ortaya koydu.
MİNNEAPOLİS FED, İSKONTO FAİZİNİN YÜZDE 3,50'YE ÇIKARILMASI YÖNÜNDE OY VERDİ
Tutanaklara göre Minneapolis Fed, 8 Eylül'de yapılan oylamada iskonto faizinin yüzde 2,50'den yüzde 3,50'ye çıkarılması yönünde oy verdi.
Tutanaklar Eylül ayı FOMC toplantısı öncesinde gerçekleştirilen iskonto faizi toplantısında Boston, Cleveland, St. Louis, Philadelphia, Richmond, Atlanta, Chicago, Kansas City ve Dallas Fed temsilcileri 75 baz puan artırım için oy verdiler.
New York ve San Francisco Fed temsilcileri ise iskonto faizinin yüzde 2,50'den yüzde 3,0'a çıkarılmasını istediler.