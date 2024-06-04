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Japonya döviz piyasasına müdahale ettiğini teyit etti

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki hükümetin döviz piyasasına yaptığı müdahalenin bir dereceye kadar etkili olduğunu söyledi.

Oluşturma Tarihi 04 Haziran 2024 08:50

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki hükümetin bir aydan biraz daha uzun bir süre önce Döviz piyasasına yaptığı müdahalenin bir dereceye kadar etkili olduğunu söyledi ve ilk kez resmi bir ağızdan müdahalenin gerçekleştiğini teyit etmiş oldu.

Suzuki salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Spekülasyondan kaynaklanan aşırı döviz hareketlerine karşı koymak için piyasaya müdahale ettik. Bu açıdan bakıldığında, bunun belirli bir etkisi olduğuna inanıyoruz" dedi.

Öncesinde Japon hükümetinden müdahale edildiğine dair bir açıklama gelmezken, piyasa katılımcıları işlem hareketleri ve Japonya Merkez Bankası verilerine dayanarak Bakanlığın nisan sonundan itibaren iki kez piyasaya girdiğinin farkındaydı. BoJ'un 29 Nisan ve 1 Mayıs'ta yene destek olmak için müdahale ettiği öngörülürken, BoJ verileri de bu durumu teyit ediyordu.

Japon yetkililer, piyasaların tahmin yürütmesini sağlama stratejilerinin bir parçası olarak, böyle hamlelerin hemen ardından genellikle sessiz kalma eğiliminde oluyor. Suzuki aşırı döviz oynaklığına ilişkin standart bir uyarıyı yineleyerek, "Hükümet döviz piyasasındaki gelişmeleri yakından izlemeye ve mümkün olan tüm tedbirleri almaya devam edecektir" diye konuştu.

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