Japonya Merkez Bankası'nın adımı ne olacak? Yılın son faiz kararı için beklentiler ortaya çıktı

Asya piyasalarında gözler Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. BOJ'un politika faizinde indirime gitmesine yönelik beklentiler yükseldi.

BOJ YIL SONUNDA İLK FAİZ ARTIŞINA GİDİYOR

Reuters'a konuşan kaynaklara göre BOJ, politika faizini, Başkan Kazuo Ueda'nın bir konuşmasında işaret ettiği gibi, mevcut %0.5'ten %0.75'e yükseltmeye hazırlanıyor. Bu, Ocak ayından bu yana ilk faiz artışı olacak.

Kaynaklardan biri, "BOJ bu ay faiz artırmak istiyorsa, lütfen kendi kararınızı verin. Hükümetin tutumu bu" sözleriyle bankanın bu ay bir artışa gideceğinin neredeyse kesin olduğunu belirtti.

HÜKÜMET TOLERE ETMEYE HAZIR

Bir başka kaynak, hükümetin Aralık artışını tolere etmeye hazır olduğunu ifade etti. Kaynaklar, kamuoyuna açıklama yetkileri olmadığı için isimsiz konuştu.

Ueda Pazartesi günü, BOJ'nin bu ay faiz artırmanın 'artı ve eksilerini' değerlendireceğini söyleyerek, 18-19 Aralık toplantısında artış olasılığının yüksek olduğuna işaret etmişti. Bu açıklamalar, piyasanın Aralık'ta faiz artışı olasılığını yaklaşık %80 olarak fiyatlamasına yol açtı.