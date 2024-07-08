Japonya'da iflas eden şirket sayısı 10 bini aşabilir

Japonya'da iflas eden şirket sayısı yıllık bazda üst üste 26'ıncı ayda da arttı. 2024 yılında iflas eden şirket sayısının 10 bini aşacağı öngörülüyor.

İFLAS EDEN ŞİRKET SAYISI ARTIYOR

Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada, iflas eden şirket sayısının Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre %3,2 artarak 807 olduğu belirtildi. İflas eden şirket sayısı bir önceki ay 782, geçen yıl aynı ay 1.016 seviyesindeydi.

Şirketler iflas için ana neden olarak "durgunluk" açıkladı. Durgunluk nedeniyle iflas eden şirket sayısı 661 olarak açıklandı.

Şirketlerin batık borçları ise %12,4 azalarak 107,9 milyar yen seviyesine geriledi. Geçen yılın aynı ayında batık borç miktarı 123,3 milyar yen seviyesindeydi.

2024'TE İFLAS EDEN ŞİRKET SAYISI 10 BİNİ AŞABİLİR

2024'ün ilk yarısında kurumsal iflasların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %22 artışla 4 bin 887 vakaya ulaştı. Geçen yılın ilk yarısında 4 bin 6 şirket iflas açıklamıştı.

Yılın ilk yarısında vaka sayısı, yüksek fiyatlar, iş gücü sıkıntısı ve koronavirüs tedbirlerindeki azalmalar nedeniyle 2014'ten bu yana son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri çevreleyen iş ortamı, yendeki hızlı değer kaybı ve tüketici harcamalarındaki zayıflık nedeniyle yılın ikinci yarısında zorlu olmaya devam edecek ve şirket iflaslarının sayısının artmaya devam etmesi bekleniyor.

2024'te iflas sayısının 10 bini aşacağı öngörülüyor.