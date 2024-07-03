Japonya'da ücret artışı 33 yılın en yüksek seviyesinde

Japonya'nın en büyük işçi sendikaları federasyonu Rengo, bu yılki ücret müzakerelerinin nihai hesaplamasını açıkladı ve üyelerinin %5,1'lik bir kazanım elde ettiğini gösterdi.

Nihai rakam, daha küçük işletmelerdekiler de dahil olmak üzere daha fazla anlaşmanın dahil edilmesinin ardından Mart ayındaki %5,28'lik ilk artış rakamının altında kaldı.

Son rakamlar, büyük ve küçük firmalar arasındaki ücret kazanımlarındaki uçurumu ortaya koydu. Bu yılki görüşmelerde 300'den az işçi çalıştıran küçük işletmeler %4,45 oranında maaş artışı elde ederek genel sonuçlardan daha zayıf ve geçen yıla göre daha derin bir eşitsizlik elde etti. Japonya'da çalışanların %70'i küçük işletmelerde istihdam edilmektedir.