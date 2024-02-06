JPMorgan anketine göre traderların endişelerinin başında likiditeye erişim geliyor

JPMorgan Chase & Co. kurumsal traderlarla yaptığı yıllık ankete göre, dalgalı piyasaların üst üste ikinci yıl da en büyük günlük zorluk olacağı tahmin ediliyor. Likiditeye erişim, mevzuat değişikliği ve veri maliyetlerinin önünde piyasa yapısıyla ilgili en büyük endişe kaynağı.



Varlık sınıfları arasındaki dalgalanma son dönemdeki dalgalanmalara kıyasla nispeten sınırlı kalsa da, küresel ekonominin başka bir şokla karşılaşması halinde dalgalanmanın artabileceğinden endişe ediliyor. Piyasalar Fed ve ECB'nin faiz oranlarını 100 baz puanın üzerinde düşüreceğini fiyatlıyor, ancak ankete göre 2024 yılında piyasalar üzerinde en büyük etkiyi enflasyon yaratacak. İkinci sırada ABD seçimleri yer alıyor - dünya genelinde yapılacak diğer oylamalar ve artan jeopolitik riskler de cabası.



JPMorgan'ın küresel makro e-ticaret başkanı Chi Nzelu, bazı durumlarda yatırımcıların likidite sağlayıcılarını daha az sayıda "değişken piyasalarda önemli miktarda hareket etmeniz gerektiğinde güvenilir karşı taraflara" yoğunlaştırmak istediklerini söyledi.