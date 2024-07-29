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JPMorgan BoJ'un politika faizini artırmasını bekliyor

JPMorgan, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) politika faizini %0,25'e çıkarmasını bekliyor.

Oluşturma Tarihi 29 Temmuz 2024 09:03

Son Güncelleme Tarihi 29 Temmuz 2024 09:03

JPMorgan, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yarın başlayacak ve çarşamba günü sonuçları açıklanacak iki günlük toplantısında politika faizini 15 baz puan artışla %0,25'e çıkarmasını bekliyor.

JPMorgan'ın Japonya Ekonomik Araştırma ekibinin üç ekonomisti, BoJ'un Haziran toplantısından bu yana açıklanan Japon ekonomik verilerinin, Banka'nın o toplantıda belirttiği koşulları büyük olasılıkla karşıladığını söylüyor.

Ayrıca BoJ'un JGB alımlarında önemli bir düşüş bekleyen ekonomistler, BoJ'un muhtemelen tahvil alımlarını azaltma planını "derinleştireceğini" belirttiler.

BoJ şu anda politika faizini %0-%0,1 aralığında tutuyor.

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