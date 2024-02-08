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KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürüyor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü.

Oluşturma Tarihi 08 Şubat 2024 16:19

Son Güncelleme Tarihi 08 Şubat 2024 16:19

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 458,5 milyar TL'den 2 trilyon 382,5 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 11 trilyon 837,5 milyar TL'den 11 trilyon 941,1 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 15 trilyon 101,3 milyar TL'den 14 trilyon 871,1 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 526,9 milyar TL'den 1 trilyon 533,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 206,9 milyar TL'den 1 trilyon 247,4 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 194,7 milyar TL'den 196,1 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 2 Şubat ile biten haftayı kapsıyor.

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1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.012,50
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BORSA
998,37
%-0,1629
DOLAR
997,58
%-0,2421
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997,49
%-0,2515
ALTIN
1.035,56
%3,556
BORSA
1.059,09
%5,9088
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1.052,68
%5,2682
EURO
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ALTIN
1.145,12
%14,5122
BORSA
1.069,44
%6,9435
DOLAR
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