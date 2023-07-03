Kolombiya Merkez Bankası(Banrep)'ten yapılan açıklamaya göre, politika faizi yüzde 13,25 olarak kaldı. Piyasalarda da beklenti faizde değişiklik yapılmayacağı yönündeydi.

Banrep, 2021 yılı Eylül ayında başladığı ve üst üste 14 toplantı devam eden artırım sürecinde, faizi toplam 1150 baz puan yükseltti.

Açıklamada, "Ekonomik analistlerin enflasyon beklentileri düşmeye devam etti ve 12 ay için yüzde 6,4 ve 24 ay için yüzde 4,0 seviyesine geldi. 2024 sonunda örneklemin medyanında yüzde 5,0'de yer alıyor" denildi.

Ülkede enflasyon Mart'ta yüzde 13,34 seviyesini gördükten sonra, Mayıs ayında yüzde 12,36 seviyesine kadar geriledi. Ancak bu seviye Banrep'in yüzde 3,00 hedefinin dört katından fazla bir yerde bulunuyor.

Para Politikası Kurulu'nun faiz değiştirmeme kararını oybirliğiyle aldı.