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Moody's BoJ için eylülü işaret etti

Moody's, Japonya Merkez Bankası'ndan (BoJ) bu hafta değil, Eylül'de bir artırım bekliyor.

Oluşturma Tarihi 29 Temmuz 2024 08:56

Son Güncelleme Tarihi 29 Temmuz 2024 10:14

Moody's, Japonya Merkez Bankası'ndan (BoJ) bu haftaki toplantısında değil, Eylül ayında bir artırım beklediğini açıkladı. Moody's Analytics haftalık Asya-Pasifik ekonomik görünüm raporunda, BoJ'un Çarşamba günü sona erecek para politikası toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasının beklendiği belirtildi.

Moody's'e göre, bunun yerine, bu haftanın odak noktası Haziran ayında duyurulan devlet tahvili alımlarındaki azalma olacak.

Raporda, "Enflasyonun soğuması ve ekonomik verilerin düşük performans göstermesi nedeniyle faiz artırımı şu anda erken olabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Moody's, ekonomik göstergelerin o zamana kadar iyileşme göstermesini beklediği için BoJ'un Eylül ayında faiz artırımı yapacağını öngörüyor.

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