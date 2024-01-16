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Nasdaq CEO'su Friedman'dan Fed uyarısı

Nasdaq CEO'su Adena Friedman, Fed'in faiz oranlarını çok erken düşürme konusunda dikkatli olması gerektiğine inanıyor.

Oluşturma Tarihi 16 Ocak 2024 18:04

Son Güncelleme Tarihi 16 Ocak 2024 18:04

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda CNBC moderatörlüğünde düzenlenen bir panelde konuşan Friedman, "Yıl boyunca faiz indirimi yapılması gerektiğini söyleyen pek çok sinyal var, ancak asıl soru ne zaman başlayacakları. Fed'in yerinde olsaydım, çok erken başlamak konusunda biraz endişeli olurdum" dedi.

Enflasyon "doğru yönde" ilerlerken, Fed'in de bunun ılımlı olmasını beklediğini ve bunun da faizleri düşürmeyi zorlaştıracağını açıklayan Friedman, ABD merkez bankasının "faiz oranı alanında önemli hamleler yapmaya başlamadan önce faiz oranı konusunda bir istikrar sağladıklarını hissettiklerinden emin olmak istediklerini" söyledi.

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