Nasdaq CEO'su Friedman'dan Fed uyarısı

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda CNBC moderatörlüğünde düzenlenen bir panelde konuşan Friedman, "Yıl boyunca faiz indirimi yapılması gerektiğini söyleyen pek çok sinyal var, ancak asıl soru ne zaman başlayacakları. Fed'in yerinde olsaydım, çok erken başlamak konusunda biraz endişeli olurdum" dedi.

Enflasyon "doğru yönde" ilerlerken, Fed'in de bunun ılımlı olmasını beklediğini ve bunun da faizleri düşürmeyi zorlaştıracağını açıklayan Friedman, ABD merkez bankasının "faiz oranı alanında önemli hamleler yapmaya başlamadan önce faiz oranı konusunda bir istikrar sağladıklarını hissettiklerinden emin olmak istediklerini" söyledi.