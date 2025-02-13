Nomura: Fed'in Mart ayında faiz indirimine gitmesi artık olası görünmüyor

Nomura analistlerine göre Fed'in Mart ayında faiz indirimine gitmesi artık olası görünmüyor. David Seif liderliğindeki analistler, ABD ekonomik faaliyetlerinin yakın vadede güçlü kalması gerektiğini, ancak Trump yönetiminin hırçın ticaret politikasının etkisiyle muhtemelen yavaşlayacağını öngördüler.

Şu anda birçok ülkeye %10 gümrük vergisi uygulanmasını ve Çin'e yönelik gümrük vergilerinin artırılmasını bekleyen analistler, gümrük tarifeleri ABD tüketici harcamaları üzerinde baskı yaratırken, politika belirsizliğinin iş yatırımları için bir rüzgar oluşturacağını savundular.

"Tarife kaynaklı enflasyon nedeniyle Fed'in daha az agresif gevşemesi konut piyasasındaki toparlanmayı frenleyebilir" diyen analistler, tarife kaynaklı enflasyon geçtikten sonra Fed gevşemesinin 2026'da yeniden başlayabileceğini belirttiler.