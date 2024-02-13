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Ödemeler dengesi verileri açıklandı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı aralıkta 2 milyar 91 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 162 milyon dolarlık fazla oluştu.

Oluşturma Tarihi 13 Şubat 2024 10:47

Son Güncelleme Tarihi 13 Şubat 2024 10:47

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Aralık 2023'te cari işlemler hesabı 2 milyar 91 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, aralıkta 4 milyar 586 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 574 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 1 milyar 696 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 233 milyon dolarlık net çıkış olurken, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 154 milyon dolar net giriş kaydedildi.

Aralıkta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 317 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 690 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 1 milyar 187 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetlerinde de 1 milyar 154 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 129 milyon dolar ve genel hükümet 1 milyar 285 milyon dolar net geri ödeme ve diğer sektörler 401 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 199 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında, yabancı para cinsinden 1 milyar 633 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 44 milyon dolar olmak üzere toplamda 1 milyar 677 milyon dolarlık net artış gerçekleşti.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, diğer sektörler ve genel Hükümet sırasıyla 686 milyon doları ve 369 milyon doları net kullanım gerçekleştirirken, bankalar 401 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde kasımda 1 milyar 978 milyon dolarlık net artış oldu.

- Yıl sonu güncellemeleri

"Revizyon Politikası" doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, Ödemeler Dengesi İstatistikleri'nde 2019 yılından itibaren hizmetler dengesi, birincil gelir dengesi, doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapıldı.

Söz konusu güncellemelerle "Cari İşlemler Hesabı" ile "Finans Hesabı" kalemleri ve dolayısıyla "Net Hata ve Noksan" kalemi etkilendi.

Yapılan güncellemeler sonucunda Net Hata ve Noksan kalemi, 2019 yılında 176 milyon dolar, 2020 yılında 253 milyon dolar, 2021 yılında 419 milyon dolar, 2022 yılında 258 milyon dolar ve 2023 yılının Ocak-Kasım dönemi için 434 milyon dolar olarak güncellenmiştir.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2022 Ocak-Aralık 2023 Aralık 2023 Ocak-Aralık
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -49.085 -2.091 -45.150
1. İhracat 253.352 22.656 251.166
2. İthalat 342.952 27.242 337.725
Mal Dengesi -89.600 -4.586 -86.559
3. Hizmet Gelirleri 88.950 7.688 99.884
4. Hizmet Giderleri 39.285 5.114 47.855
Mal ve Hizmet Dengesi -39.935 -2.012 -34.530
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 8.418 1.720 11.504
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 17.197 1.953 22.717
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -48.714 -2.245 -45.743
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -371 154 593
B. SERMAYE HESABI -35 -8 -205
C. FİNANS HESABI -35.247 -5.160 -54.023
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 4.935 721 5.964
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 13.666 1.038 10.642
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 4.495 -364 2.995
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -9.177 1.326 11.339
11.1. Hisse Senetleri -4.038 1.187 1.387
11.2. Borç Senetleri -5.139 139 9.952
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 3.668 989 2.829
12.1. Merkez Bankası 0 0 0
12.2. Genel Hükümet 11 108 151
12.3. Bankalar -5.092 104 1.475
12.4. Diğer Sektörler 8.749 777 1.203
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 43.856 4.142 43.830
13.1. Merkez Bankası 7.379 -23 13.581
13.2. Genel Hükümet 1.170 369 213
13.3. Bankalar 16.333 1.845 21.395
13.4. Diğer Sektörler 18.974 1.951 8.641
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -13.873 3.061 8.668
D. NET HATA VE NOKSAN 26.184 -1.083 -10.695
GENEL DENGE -12.311 -1.978 2.027
E. REZERV VARLIKLAR 12.311 1.978 -2.027
14. Resmi Rezervler 12.311 1.978 -2.027
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

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