PBoC: Para politikası esnek, kesin ve etkili olmalı

PBoC, yayınladığı dördüncü çeyrek para politikası uygulama raporunda para politikasının esnek, kesin ve etkili olması gerektiğini ve likiditeyi makul ölçüde bol tutacağını bildirdi.

Raporda, Çin Merkez Bankası'nın emlak piyasasını desteklemek ve yuan döviz kurunu temelde denge seviyesinde sabit tutmak için taahhüt ettiği ek kredi imkanını da iyi bir şekilde kullanacağı belirtildi.

Açıklamada, bazı kredilerin dava verimli işletmelere aktarılmak üzere geri alınması yoluyla kredi kullanımının verimliliğini artırmaya çalışılacağı da vurgulandı.