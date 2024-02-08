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PBoC: Para politikası esnek, kesin ve etkili olmalı

Çin Merkez Bankası (PBoC) yayımladığı raporda para politikasının esnek, kesin ve etkili olması gerektiğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 08 Şubat 2024 16:16

Son Güncelleme Tarihi 08 Şubat 2024 16:16

PBoC, yayınladığı dördüncü çeyrek para politikası uygulama raporunda para politikasının esnek, kesin ve etkili olması gerektiğini ve likiditeyi makul ölçüde bol tutacağını bildirdi.

Raporda, Çin Merkez Bankası'nın emlak piyasasını desteklemek ve yuan döviz kurunu temelde denge seviyesinde sabit tutmak için taahhüt ettiği ek kredi imkanını da iyi bir şekilde kullanacağı belirtildi.

Açıklamada, bazı kredilerin dava verimli işletmelere aktarılmak üzere geri alınması yoluyla kredi kullanımının verimliliğini artırmaya çalışılacağı da vurgulandı.

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