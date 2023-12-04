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Powell: Faiz artırımlarının etkileri henüz tam görülmedi

Fed Başkanı Jerome Powell Cuma günü yaptığı açıklamada, Fed'in ekonomiyi gereğinden fazla yavaşlatması riskinin, faiz oranlarını enflasyonu kontrol altına alacak kadar yükseltmemesi riskiyle "daha dengeli" hale geldiğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 04 Aralık 2023 08:58

Son Güncelleme Tarihi 04 Aralık 2023 08:58

Fed Başkanı Jerome Powell Cuma günü yaptığı açıklamada, Fed'in temkinli olma niyetini teyit etti ancak şu ana kadar kaydettiği ilerleme konusunda yeni bir iyimserlik de sundu.

Ekim ayında sona eren 6 aylık dönemde enflasyonun ortalama %2,5 ile Fed'in %2'lik hedefine yakın seyrettiğine dikkat çeken Powell, ABD para politikasının beklendiği gibi ekonomiyi yavaşlattığının açık olduğunu ve gösterge gecelik faiz oranının "kısıtlayıcı bölgeye girdiğini" söyledi.

Fed'in bugüne kadar yaptığı 5,25 puanlık faiz artırımının "tam etkilerinin" henüz hissedilmediğini belirterek ekonomiden "istediğimizi alıyoruz" diye konuşan Powell, "Federal Açık Piyasa Komitesi bugüne kadar çok hızlı bir şekilde ilerledikten sonra, yetersiz ve aşırı sıkılaştırma riskleri daha dengeli hale geldiği için dikkatli bir şekilde ilerliyor" dedi.

Powell, "Fed ilerledikçe, veriler bize daha fazla faiz artırımı yapmamız gerekip gerekmediğini söyleyecek" ifadelerini de kullandı.

Fed'in enflasyonla mücadelesinin bittiğini ilan etmek için henüz çok erken olduğunu, merkez bankasının hedefini belirlemek için kullandığı ölçüye göre fiyatların yıllık %3,0 arttığını yineleyen Powell, "Uygun olması halinde politikayı daha da sıkılaştırmaya hazırız" dedi.

Ancak açıklamaları, mevcut %5,25-%5,50 politika faizinin işi tamamlamak için yeterli olabileceğine dair artan güveni de yansıttı. Fed 12-13 Aralık tarihlerinde toplanacak ve gösterge faiz oranını üst üste üçüncü toplantıda da değiştirmemesi bekleniyor.

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