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Powell Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşacak

Fed Başkanı Jerome Powell, gelecek ay Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşacak.

Oluşturma Tarihi 16 Şubat 2024 08:57

Son Güncelleme Tarihi 16 Şubat 2024 08:57

Fed Başkanı Jerome Powell'ın 7 Mart'ta Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşacak. Powell, Komite'ye yılda 2 kez yapılan para politikası sunumunu gerçekleştirecek.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nin de geçmiş uygulamalara dayanarak Powell'ı Senato Bankacılık Komitesi'nden en az bir gün önce bir oturumda ağırlaması bekleniyor. Ancak Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi henüz oturum tarihini açıklamadı.

Yatırımcıların, FOMC'nın Mart ortasındaki toplantısından önce Powell'ın kamuoyu önüne çıkacağı son toplantılar olması beklenen Kongre sunumlarına büyük önem vermeleri bekleniyor.

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