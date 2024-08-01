CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem

Powell'ın faiz sinyali Wall Street'e alım getirdi

Fed Başkanı Jerome Powell'ın eylülde faiz indirimi için kapı aralaması Wall Street'e alım getirdi.

Oluşturma Tarihi 01 Ağustos 2024 09:24

Son Güncelleme Tarihi 01 Ağustos 2024 09:24

Fed Başkanı Powell'ın Eylül ayındaki toplantıda faizlerin düşürülmesine açık kapı bırakması yatırımcıların faiz indirimlerinin yakında geleceğine dair iyimserliklerini besledi ve Wall Street'te güçlü bir yükseliş yaşandı.

S&P 500 Endeksi günü yüzde 1,58 artışla 5522,30 puandan tamamladı. Bu, S&P 500'ün bir Fed karar gününde son 2 yıl içinde yaşadığı en büyük yükseliş olarak kayıtlara geçti. S&P 500'deki yükselişe, Nvidia, Apple ve Amazon.com gibi faiz oranına duyarlı teknoloji hisselerindeki kazançlar da destek verdi.

Teknoloji hisselerine ilginin yüksek olduğu günde Nasdaq 100 Endeksi %3 yükselerek Şubat ayından bu yana en büyük kazancını elde etti. Nasdaq Bileşik Endeksi de günü yüzde 2,64 artışla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi de günü yüzde 0,24 artıda kapattı.

BMO Wealth Management baş yatırım yetkilisi Yung-Yu Ma, "Yatırımcılar Powell'ın işgücü piyasasında daha fazla zayıflık olması durumunda faiz oranlarını düşürerek yanıt vermek için yer olduğunu tekrarlamasından rahatlık duyuyor. Beklenmedik bir şey olmazsa Eylül ayında faiz indirimi kesin gibi görünüyor. Şu anki his, Fed'in önümüzdeki yıl boyunca piyasanın arkasında olduğu ve faizlerin aşağı yönlü bir yörüngede olduğu yönünde - bu da hisse senetleri için bir nimet" değerlendirmesini yaptı.

Advisors Asset Management CEO'su Scott Colyer da, "Piyasalar hala yetkililerin Eylül ayında faizleri düşüreceğine inanıyor çünkü bunu yapmamak bir sonraki fırsatı seçimden sonra Aralık ayında bırakacak. Bu da işsizlik artarken beklemek için çok uzun bir süre" dedi.

İlginizi Çekebilir
Rusya’da benzin ihracatı kısıtlamaları uzatıldı Rusya'da benzin ihracatı kısıtlamaları uzatıldı 31 Temmuz 2024 13:41
Orta Doğu gerilimi petrol fiyatlarını yükseltti Orta Doğu gerilimi petrol fiyatlarını yükseltti 31 Temmuz 2024 10:21
Altın fiyatları yükselişini 4. güne taşıdı! 31 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları yükselişini 4. güne taşıdı! 31 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? 31 Temmuz 2024 10:05
Japonya’nın sanayi üretimi düştü Japonya'nın sanayi üretimi düştü 31 Temmuz 2024 08:48
FED FAİZ KARARI TEMMUZ 2024: Belli oluyor! Fed faiz kararı öncesi piyasalarda son durum ne? FED FAİZ KARARI TEMMUZ 2024: Belli oluyor! Fed faiz kararı öncesi piyasalarda son durum ne? 31 Temmuz 2024 08:47
Çin’in imalat faaliyetleri temmuz ayında daraldı Çin'in imalat faaliyetleri temmuz ayında daraldı 31 Temmuz 2024 08:45
Japonya’nın yeni döviz diplomatı yene müdahale seçeneğini masada tutuyor Japonya'nın yeni döviz diplomatı yene müdahale seçeneğini masada tutuyor 31 Temmuz 2024 08:41
Nomura: Çin ekonomisi yılın ikinci yarısında daha fazla ivme kaybedecek Nomura: Çin ekonomisi yılın ikinci yarısında daha fazla ivme kaybedecek 31 Temmuz 2024 08:34
API petrol stoklarında düşüş 24 milyon varile ulaştı API petrol stoklarında düşüş 24 milyon varile ulaştı 31 Temmuz 2024 08:29
Japonya Merkez Bankası faiz artırdı Japonya Merkez Bankası faiz artırdı 31 Temmuz 2024 08:37
ABD’de konut fiyatları mayısta yükseldi ABD'de konut fiyatları mayısta yükseldi 30 Temmuz 2024 17:03
Almanya’da yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşti Almanya'da yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşti 30 Temmuz 2024 15:49
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.008,44
%0,8439
EURO
1.003,64
%0,364
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
998,82
%-0,1181
ALTIN
1.144,64
%14,4636
EURO
1.143,40
%14,34
DOLAR
959,34
%-4,0664
BORSA
1.342,98
%34,298
ALTIN
1.173,49
%17,3486
EURO
1.154,57
%15,4571
DOLAR
999,12
%-0,0876
BORSA
1.422,63
%42,2626
ALTIN
1.813,35
%81,3354
EURO
1.769,05
%76,9046
DOLAR
1.505,33
%50,5329
BORSA
2.403,48
%140,3484
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler