Powell'ın faiz sinyali Wall Street'e alım getirdi

Fed Başkanı Powell'ın Eylül ayındaki toplantıda faizlerin düşürülmesine açık kapı bırakması yatırımcıların faiz indirimlerinin yakında geleceğine dair iyimserliklerini besledi ve Wall Street'te güçlü bir yükseliş yaşandı.

S&P 500 Endeksi günü yüzde 1,58 artışla 5522,30 puandan tamamladı. Bu, S&P 500'ün bir Fed karar gününde son 2 yıl içinde yaşadığı en büyük yükseliş olarak kayıtlara geçti. S&P 500'deki yükselişe, Nvidia, Apple ve Amazon.com gibi faiz oranına duyarlı teknoloji hisselerindeki kazançlar da destek verdi.

Teknoloji hisselerine ilginin yüksek olduğu günde Nasdaq 100 Endeksi %3 yükselerek Şubat ayından bu yana en büyük kazancını elde etti. Nasdaq Bileşik Endeksi de günü yüzde 2,64 artışla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi de günü yüzde 0,24 artıda kapattı.

BMO Wealth Management baş yatırım yetkilisi Yung-Yu Ma, "Yatırımcılar Powell'ın işgücü piyasasında daha fazla zayıflık olması durumunda faiz oranlarını düşürerek yanıt vermek için yer olduğunu tekrarlamasından rahatlık duyuyor. Beklenmedik bir şey olmazsa Eylül ayında faiz indirimi kesin gibi görünüyor. Şu anki his, Fed'in önümüzdeki yıl boyunca piyasanın arkasında olduğu ve faizlerin aşağı yönlü bir yörüngede olduğu yönünde - bu da hisse senetleri için bir nimet" değerlendirmesini yaptı.

Advisors Asset Management CEO'su Scott Colyer da, "Piyasalar hala yetkililerin Eylül ayında faizleri düşüreceğine inanıyor çünkü bunu yapmamak bir sonraki fırsatı seçimden sonra Aralık ayında bırakacak. Bu da işsizlik artarken beklemek için çok uzun bir süre" dedi.