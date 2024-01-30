CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Rus bankaları 3,3 trilyon ruble kar elde etti

Rus bankaları 3,3 trilyon ruble kar elde etti

Rus bankalarının 2023’te 3,3 trilyon ruble (yaklaşık 38 milyar dolar) ile rekor seviyede net kar elde ettiği bildirildi.

Oluşturma Tarihi 30 Ocak 2024 13:44

Son Güncelleme Tarihi 30 Ocak 2024 13:44

Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan raporda, Rus bankacılık sektörüne dair değerlendirmelere yer verildi.

Rus bankalarının geçen yıl tekrar ana gelir akışlarını sağlamayı başardığı ifade edilen raporda, rezerv harcamalarının azaldığı ve rublenin belirli dönemlerde değer kaybetmesinin de bankalar için "tek seferlik" olumlu katkı sağladığı belirtildi.

Ülkedeki bankaların geçen yıl 3,3 trilyon ruble net kar elde ettiği bilgisine yer verilen raporda, "Sonuçlar, 2022'nin zayıf performansından ayrı düşünülmemelidir." ifadesi kullanıldı.

Rus bankalarının net karı, 2022'de yaptırımların etkisiyle bir önceki yıla göre 2,4 trilyon rubleden 202 milyar rubleye düşmüştü.

Raporda, bankalardaki döviz cinsinden mevduatların toplam mevduatlardaki payının da Aralık 2023'te bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek yüzde 8,4'e düştüğü belirtildi.

İlginizi Çekebilir
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Brent petrol baş döndürdü! Zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Brent petrol baş döndürdü! Zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 29 Ocak 2024 11:33
ABD’nin kararının piyasaya hemen yansıması beklenmiyor ABD'nin kararının piyasaya hemen yansıması beklenmiyor 29 Ocak 2024 11:31
Emtia piyasaları Çin kaynaklı iyimserlikle pozitif seyretti Emtia piyasaları Çin kaynaklı iyimserlikle pozitif seyretti 29 Ocak 2024 11:17
Kızıldeniz gerginliği Brent petrolün fiyatını yükseltti Kızıldeniz gerginliği Brent petrolün fiyatını yükseltti 29 Ocak 2024 10:31
Çin’de Evergrande’nin tasfiye edilmesine karar verildi Çin'de Evergrande'nin tasfiye edilmesine karar verildi 29 Ocak 2024 09:24
Singapur Para Otoritesi para politikasında değişikliğe gitmedi Singapur Para Otoritesi para politikasında değişikliğe gitmedi 29 Ocak 2024 09:21
Çin’in konteyner nakliye endeksi son 3 ayda %72,8 arttı Çin'in konteyner nakliye endeksi son 3 ayda %72,8 arttı 29 Ocak 2024 09:19
AB gaz fiyatları yükseliyor AB gaz fiyatları yükseliyor 29 Ocak 2024 16:48
ABD: Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırıların etkisi sınırlı ABD: Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıların etkisi sınırlı 29 Ocak 2024 09:16
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 29 Ocak 2024 13:09
S&P İsrail’in kredi notunu düşürebilir S&P İsrail'in kredi notunu düşürebilir 29 Ocak 2024 09:12
ECB üyesi: Faiz oranlarını düşürebilmesi için ücretler konusunda kesinliğe sahip olunması gerekiyor ECB üyesi: Faiz oranlarını düşürebilmesi için ücretler konusunda kesinliğe sahip olunması gerekiyor 29 Ocak 2024 09:09
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,06
%0,3061
ALTIN
1.002,01
%0,2009
BORSA
1.000,00
%0
EURO
999,84
%-0,0165
DOLAR
1.024,79
%2,4788
ALTIN
1.059,75
%5,9747
BORSA
1.045,66
%4,5658
EURO
1.046,99
%4,6994
DOLAR
1.085,56
%8,5564
ALTIN
1.136,35
%13,6347
BORSA
1.072,01
%7,2013
EURO
1.057,22
%5,7223
DOLAR
1.834,03
%83,4028
ALTIN
1.635,02
%63,5015
BORSA
1.656,55
%65,655
EURO
1.619,89
%61,9888
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler