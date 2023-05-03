Senato Bankacılık Komitesi'nin 16 Mayıs'ta yapılacak oturumuna SVB'nin eski CEO'su Gregory Becker ve Signature Bank'ın eski başkanı Scott Shay katılacaklar.

18 Mayıs'ta yapılacak oturumda ise Fed Başkan Yardımcısı Michael Barr ve FDIC Başkanı Martin Gruenberg Senato Bankacılık Komitesi'nin sorularını yanıtlayacaklar.