Singapur İstatistik Bürosu(Singstat) tarafından yapılan açıklamaya göre, ikinci çeyrekte bir önceki döneme göre öncü verilerle GSYH yüzde 0,3 artış gösterdi. Piyasa beklentisi de artışın açıklandığı seviyede olacağı yönündeydi.

Ülke ekonomisi ilk çeyrekte dönemsel olarak yüzde 0,4 daralmıştı.

Singapur şimdilik teknik bir durgunluktan kurtulmuş olsa da, Çin'deki büyümenin son zamanlarda yavaşladığına dair işaretler nedeniyle ikinci çeyrek için nihai GSYH rakamlarının daha düşük bir seviyeye revize edilebileceği belirtiliyor.

Singapur için nihai GSYH rakamları Ağustos ayı sonlarında açıklanacak.

Ekonomi ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise yüzde 0,7 büyüme gösterdi. Analistlerin tahmini büyümenin yüzde 0,6 olacağı yönünde oluşmuştu.

Barclays, açıklamanın ardından yılın tamamı için GSYH beklentisini yüzde 1,5'ten yüzde 1,0'e çekti.

Capital Economics, yayımladığı bir notta ekonominin zayıf kaldığını ve enflasyonun yavaşlaması ile para politikasının muhtemelen Ekim ayında gevşetileceğini belirtti.