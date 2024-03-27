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ABD'de bölgesel bankalar uyarıldı

S&P Global Ratings, ABD'de bölgesel bankaları uyardı.

Oluşturma Tarihi 27 Mart 2024 09:22

Son Güncelleme Tarihi 27 Mart 2024 09:22

S&P Global Ratings, ABD'de beş bölgesel kredi kuruluşunun bankanın görünümünü durağandan negatife indirdi. S&P, ABD bölgesel kredi kuruluşlarının varlık kalitelerinin ve performanslarının ticari gayrimenkul piyasalarındaki stres nedeniyle zarar görebileceğini söyledi.

S&P yaptığı açıklamada, değiştirilen kredilerdeki ve kredi vadelerindeki artışların "varlık kalitesi ve performansında bir düşüşün habercisi olabileceğini" vurguldı.

S&P, First Commonwealth Financial Corp., M&T Bank Corp., Synovus Financial Corp., Trustmark Corp. ve Valley National Bancorp'un görünümünü düşürdüğünü, çünkü bu beş kreditörün derecelendirdiği bankalar arasında ticari gayrimenkul kredilerine "en yüksek risklerden bazılarına" sahip olduğunu ifade etti

Son haftalarda emlak kredilerine bağlı zararlar için daha büyük karşılıklar ayıran bankalar arasında New York Community Bancorp. ve Deutsche Pfandbriefbank AG yer alıyor.

Fed'in faiz oranlarını düşürmeye başlaması halinde, bunun "ticari gayrimenkul sektöründeki kümülatif stresin bir kısmını hafifletebileceğini" belirten S&P, bankalara ilişkin görünüm revizyonlarının "faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması halinde ortaya çıkabilecek" potansiyel riski ele aldığını da vurguladı.

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