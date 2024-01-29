S&P İsrail'in kredi notunu düşürebilir

S&P Global Ratings, Hamas ile savaşın diğer cephelere yayılması halinde İsrail'in kredi notunun düşürülebileceğini, ancak bu gerçekleşmezse, daha yüksek harcamaları dengelemek için gerekli bütçe değişikliklerini yapması halinde savaşın ekonomik etkilerini atlatabileceğini söyledi.



S&P Ekim ayında İsrail'in 'AA-' olan notunu teyit etmiş ancak İsrail-Hamas savaşının daha geniş bir alana yayılarak ülkedeki ekonomi ve güvenlik durumu üzerinde daha belirgin bir etki yaratabileceği riskini gerekçe göstererek İsrail'in görünümünü "durağan "dan "negatif "e revize etmişti.



S&P EMEA Ülke ve Kamu Finansmanı Derecelendirmeleri Direktörü Maxim Rybnikov, Reuters'a e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "Notlardaki negatif görünüm, şu anda önümüzdeki bir ila iki yıl içinde en az üçte bir oranında bir not düşürme olasılığı gördüğümüz anlamına geliyor" dedi.

Rybnikov, "Çatışmanın İsrail'in ekonomik büyümesi, mali durumu ve ödemeler dengesi üzerindeki etkisi şu anda öngördüğümüzden daha önemli olursa notları da düşürebiliriz" dedi.

S&P'nin İsrail ekonomisinin 2024 yılında sadece %0,5 büyüyeceğini ve 2023-2024 yıllarında kümülatif bütçe açığının GSYH'nin %10,5'ine ulaşacağını öngördüğünü belirten Rybnikov, "ancak bu varsayımlarda aşağı yönlü riskler var" dedi.