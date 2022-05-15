TKBB'den yapılan açıklamaya göre, TKBB, 11. Saraybosna İş Forumu (SBF) kapsamında düzenlenen "İslami Finansın Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü" konulu panele katıldı.

Panelde, tüm dünyada sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesinin İslami finans ile mümkün kılınabileceği vurgulandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreter Vekili İsmail Vural, misyonlarının büyüme stratejisinin önemli bir rol oynadığı üretim ve tüketim dengesini kurarak ekonominin gelişimine katkıda bulunmak olduğunu belirtti.

Vural, katılım bankacılığının "sürdürülebilir finans", "sürdürülebilir fayda" ve "sürdürülebilir kalkınma" olmak üzere 3 sürdürülebilirlik esasına dayandığını belirterek, "Katılım bankacılığı, tüm ekonomik faaliyetlerinde üretim ve tüketim arasındaki dengeyi esas alan, adil ve paylaşımcı bir finansal anlayışı benimsiyor. Üretime ve reel ekonomiye katkı yapma misyonu ile katılım finans sektörünün, sürdürülebilir finans modellerini sahiplenmesi, ülkemizdeki sosyal ve ekonomik yapılar üzerinde dönüştürücü bir etkiye sahip ve bu etki daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.

TKBB olarak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na hizmet etmek için ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birlikleri yaptıklarını aktaran Vural, "2021 yılının ilk çeyreğinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD) ile mutabakat zaptı imzaladık. Yine geçen yıldan itibaren de Küresel İslami Finans ve Etki Yatırım Platformu'nun (GIFIIP) üyeleri arasındayız." değerlendirmesinde bulundu.

"İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANSI, ÖZEL VE İSLAMİ SEKTÖRLER ARASINDA SİNERJİ OLUŞTURMADA ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR"

UNDP İstanbul Uluslararası Özel Sektör Geliştirme Merkezi'nin İslami Finans Portföyü Başkanı Fatma Çınar ise İslam ekonomisinin ve finansının, özel ve İslami sektörler arasında sinerji oluşturmada ve kalkınmada önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Çınar, "En önemli şey, toplumdaki yoksulluğu ve sosyal eşitsizliği azaltmak için İslami finansın nasıl kullanılacağı sorusuna bir cevap bulmaktır." ifadesini kullandı.

Panel konuşmacılarından UNDP IICPSD Türkiye Direktörü Sahba Sobhani de iklim değişikliğinin dünyanın gündeminde olduğunu belirterek, yenilenebilir enerji kaynaklarına en az 23 trilyon dolarlık yatırım yapılacağını, tüm Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmak için UNDP ofisi ile çalışmayı dört gözle beklediklerini kaydetti.

Ürdün Ticaret Odası Genel Sekreteri Tamim Nayef Qasrawi, "Ürdün'de sanayi sektörü GSYH'nin yüzde 25'ine katkıda bulunuyor ve yılda 9,5 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Ürdün Ticaret Odası, 14 bin kuruluştan oluşuyor. Ürdün ile Bosna Hersek arasındaki ticareti artırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Bank International (BBI) Proje Yöneticisi Dr. Admir Meskovic ise "BBI Bank olarak ekonominin ve toplumun gelişimi için birçok sosyal sorumluluk projesi yürütüyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmak için çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) standartlarını benimsiyoruz." ifadelerini kullandı.