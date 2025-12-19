Fransa'da bütçe krizi: Uzlaşmaya varılmadı

CANLI BORSA
Fransa’da Ulusal Meclis ve Senato’dan yedişer milletvekilinden oluşan parlamenter komite, 2026 bütçesi konusunda uzlaşmaya varamadı. Bu sabah yapılan görüşmelerde, iki kanat ve farklı siyasi gruplar arasındaki derin görüş ayrılıkları nedeniyle bütçe taslaklarının uzlaştırılması girişimleri kısa sürede sona erdi.

19 Aralık 2025

Başbakan Sebastien Lecornu, bazı parlamenterlerin uzlaşma iradesi göstermemesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Lecornu, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Parlamento yıl sonuna kadar Fransa bütçesini oylayamayacak. Bundan üzüntü duyuyorum ve vatandaşlarımız bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalmamalı" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın ABD benzeri bir kamu kapanması riskiyle karşı karşıya olmadığı, gerekli harcama ve vergi düzenlemelerini geçici olarak uzatmaya yönelik acil bir yasa çıkarılabileceği belirtildi. Hükümet, bu kapsamda "loi spéciale" adı verilen özel bir düzenlemeyi Danıştay'a sunacak.

Hükümet daha önce, şu ana kadar onaylanan mali tedbirlerin 2026'da bütçe açığını milli gelirin %5,3'üne indireceğini, bunun da bu yılki %5,4 seviyesinin sınırlı altında olduğunu açıklamıştı. Lecornu'nun ilk hedefi %4,7 iken, daha sonra açığın %5 içinde tutulması gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau ise bütçe açığının 2026'da %5'in altına çekilememesi durumunda piyasalardan sert bir tepki gelebileceği uyarısında bulundu. Fransa'nın 10 yıllık tahvillerinin Almanya'ya göre getiri farkı Cuma günü yaklaşık 71 baz puan seviyesinde bulunuyor.

