Trump, ABD ekonomisine A+++++ notunu verdi

ABD Başkanı Donald Trump, ekonomi yönetimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Politico'ya konuşan Trump, yönetimi altındaki ekonomiyi "A+++++" olarak nitelendirdi.

Trump, seçmenlerin yüksek fiyatlar konusunda hayal kırıklığına uğramasına ilişkin olarak, "Biden yönetiminden büyük bir enkaz devraldım. Tam bir enkaz miras kaldı" dedi.

Trump, daha önce yaptığı gibi bazı malların fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için tarife politikasında ek değişiklikler yapabileceğini söyledi.

Genel olarak maliyetlerdeki eğilimin doğru yönde olduğu konusunda ısrar eden Trump, "Fiyatların hepsi düşüyor. Her şey düşüyor" diye konuştu.