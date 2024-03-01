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ABD Hazine Bakanı Yellen: G7 Rus varlıkları konusunda uzlaşmaya çalışıyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G7'nin dondurulmuş Rus varlıkları konusunda uzlaşmanın yolları üzerinde çalışıyor

Oluşturma Tarihi 01 Mart 2024 17:24

Son Güncelleme Tarihi 01 Mart 2024 17:24

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, günlerce süren sert görüşmelerin Ukrayna'nın savaş çabalarına yardım etmek için bir anlaşma imzalamada başarısız olmasının ardından, ABD ve müttefiklerinin dondurulmuş Rus devlet varlıklarındaki 300 milyar doları kullanmak için seçenekler aramaya devam edeceğini söyledi.

Yellen Perşembe günü Reuters'a verdiği bir mülakatta, herhangi bir eylemin sağlam bir yasal gerekçeye ihtiyaç duyacağını, bunun da bu hafta Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 20'ler Grubu (G20) maliye bakanları toplantısının kenarındaki müzakerelerde bir tıkanma noktası olarak ortaya çıktığını söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının paraya çevrilmesi için yasal bir durum olduğu görüşünü ifade etti.

Le Maire'in bu görüşü açıkça reddetmesinin ardından Yellen, G7 liderlerinin Haziran zirvesine kadar bir yol arayışlarını devam ettireceklerini vurguladı.

G7 yetkilileri, Ukrayna'ya yardım etmek için dondurulmuş Rus devlet varlıklarınını kullanımı konusunu bir yıldır tartışıyorlar. Tartışma bu haftaki G20 toplantısı sırasında kamuoyuna yansıdı ve G7 müttefikleri arasındaki derin bölünmeleri ortaya çıkardı.

Rusya, Batı'nın varlıklarına el koyması halinde büyük bir misilleme tehdidinde bulundu. Bazı Avrupa ülkeleri bunun tehlikeli emsaller yaratacağından ve Batı para birimlerine olan inancı zayıflatacağından korkuyor, ancak Yellen bu para birimlerinden kitlesel bir çıkışı "pek olası değil" olarak nitelendirdi.

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