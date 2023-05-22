Yurt dışında öne çıkan bir veri bulunmazken, Euro Bölgesi için öncü tüketici güven endeksi takvimde yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduatın (KKM) ekonomiye olumlu katkılar sağladığını belirterek, "Bugün toplam 2,3 trilyon liraya ulaşan KKM uygulamasının bütçeye maliyeti de giderek azalmaya devam etmiş, toplamda 95,3 milyar lira olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Rusya, aralarında ABD eski Başkanı Barack Obama'nın da olduğu 500 ABD vatandaşının ülkeye girişini yasakladıklarını duyurdu.

Japonya'nın atom bombası trajedisine tanıklık eden kenti Hiroşima'da bir araya gelen G7 ülkelerinin liderleri yayınladıkları "Nükleer Silahsızlanmaya İlişkin Hiroşima Vizyonu" adlı ortak bildiride Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore'ye nükleer gerginliği azaltma çağrısı yaptı.

G7 ülkelerinin liderleri, ortak caydırıcılığı güçlendirmek ve ekonomik baskılara karşı koymak için yeni bir "Ekonomik Baskı Koordinasyon Platformu" oluşturacaklarını açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin müttefikleriyle birlikte Ukrayna'ya F-16 dahil dördüncü nesil savaş uçakları göndereceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya verilecek F-16'ların Rusya topraklarına saldırmak için kullanılmayacağına dair Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin kendisine "kesin bir güvence" verdiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından G7 Zirvesi'nin ardından yapılan yazılı açıklamada, "G7, Anglosaksonların öncülüğünde küresel istikrarı baltalayan yıkıcı girişimler için bir kuluçka merkezi haline geldi" denildi.

Yunanistan'da düzenlenen genel seçimde oyların 85'inden fazlasının sayılmasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 40,81'ini alan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi (ND) olurken, mecliste çoğunluğu sağlayamadı.

Çin Merkez Bankası gösterge kredi faiz oranının (LPR) değiştirmedi. Banka, LPR'yi son 9 aydır sabit tutuyor. Piyasanın beklentisi de Çin MB'nin Mayıs toplantısında faizi değiştirmeyeceği yönündeydi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy federal borçlanma tavanı konusunda dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiler.

Biden, hafta sonu Japonya'nın Hiroshima kentinde yapılan G7 zirvesinde liderleri ABD'nin temerrütten kaçınabileceğine ikna edemedi.

S&P Global, İrlanda'nın güçlü mali performansı nedeniyle kredi notunu yükseltti.

Moody's, Portekiz'in kredi notunu teyit ederken, görünümünü yükseltti.

YURT İÇİ GÜNDEM

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından ortak hesaplanan tüketici güven endeksi açıklanacak. Tüketici güven endeksi en son yüzde 9,2 artışla 87,5 seviyesine çıktı (10.00).

TÜİK, yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini duyuracak. Yurt dışı üretici fiyatlarında en son açıklanan rakamlar aylık yüzde 1,65, yıllık yüzde 40,35 artışa işaret etti (10.00).

TÜİK, tarımsal girdi fiyatları verilerini de açıklayacak (10.00).

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB), kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini duyuracak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Yönetim alacak ve borç stoku verilerini yayımlayacak (17.30).

YURT DIŞI GÜNDEM

Avrupa için günün erken saatlerinde Hollanda'nın tüketici güven endeksi verisi yayımlanacak. Endeks en son -37 seviyesinde açıklandı (07.30).

Hong Kong'un enflasyon rakamları yayımlanacak. Hong Kong'un enflasyonu en son yıllık yüzde 1,7 olarak açıklandı (11.30).

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB ve EIOPA tarafından Frankfurt'ta ortaklaşa düzenlenen "İklim Sigortası Koruma Açığını Azaltmak İçin Politika Önerileri" çalıştayının açılış konuşmasını yapacak (12.00).

Bir başka tüketici güveni ise günün son saatlerinde Euro Bölgesi için gelecek (17.00).

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane ve Avusturya Merkez Bankası (RBA) Başkanı Philip Lowe, bir etkinlikte konuşma yapacaklar (17.15).

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ve Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, bir konferansa katılacaklar (17.50).

Avrupa Birliği(AB) dışişleri bakanları Brüksel'de bir araya gelecekler.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile bir zirve yapmak üzere Güney Kore'yi ziyaret edecek.

ABD Başkanı Joe Biden ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Port Moresby'de düzenlenen Hindistan-Pasifik Adaları İşbirliği Forumu'na katılacaklar.