ABD'den İran kripto borsalarına yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) "Ekonomik Öfke" kapsamında İran'a yönelik yeni yaptırım kararları aldığını açıkladı.

İRAN'IN KRİPTO TRANSFERLERİNDE KİLİT ROL İDDİASI

Açıklamada, yaptırım listesine eklenen Nobitex'in geçen yıl İran'a giren tüm dijital varlıkların yüzde 50'den fazlasını işlediği belirtildi.

Şirketin, İran'ın yaptırımlardan kaçınmasına yardımcı olduğu, Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı işlemleri kolaylaştırdığı ve fidye yazılımı faaliyetleriyle ilişkili cüzdanlarla işlem yaptığı iddia edildi.

STABLECOİN VE SERMAYE TRANSFERİ SUÇLAMALARI

Nobitex'in ayrıca İran Merkez Bankası'nın yüz milyonlarca dolarlık stablecoine erişimini sağladığı ve İran para birimi riyalin değer kaybını sınırlamaya yönelik girişimlerde kullanıldığı öne sürüldü.

Açıklamada, şirketin internet kesintilerine rağmen İran'a ait fonların ülke dışına çıkarılmasına yardımcı olduğu da iddia edildi.

DİĞER BORSALAR DA LİSTEDE

Yaptırım listesine Nobitex'in yanı sıra Wallex, Bitpin ve Ramzinex de eklendi.

Wallex'in işlem hacmi açısından İran'ın en büyük ikinci dijital varlık borsası olduğu belirtilirken, bu şirketlerin Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı çok sayıda işlemi kolaylaştırdığı ileri sürüldü.

ABD HAZİNE BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın yaptırımları delmek ve sermayeyi ülke dışına çıkarmak için dijital varlık teknolojilerini kullandığını iddia etti.

Bessent ayrıca, İran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemek amacıyla hem geleneksel finans sistemi hem de dijital varlıklar üzerinden finansal hareketleri takip etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.